Pronostici Serie B 34a giornata 2023-24. Analisi, migliori quote, statistiche e free pick sul campionato di calcio cadetto in campo dal 19 al 20 aprile. Free pick su Catanzaro-Cremonese.

Pronostici Serie B 34a giornata 2023-24: le sfide da non perdere

Continua il duello tra Parma e Como per la vetta della Serie B. Lo scorso weekend le prime della classe non hanno sbagliato e i bookmaker non cambiano idea: gli emiliani sono ancora leader in quota @1,10, ma il Como rimane in scia, a meno cinque in classifica e tra @6 e @6,50 su Sisal e Snai.

Lontane le inseguitrici a cinque giornate dal traguardo. Sempre più nel vivo, invece, la lotta per la promozione: scende ancora @1,25, la quota dell’approdo in Serie A per il Como, mentre salgono Venezia @2,25, e Cremonese @2,50. Le squadre di Vanoli e Stroppa saranno, per i betting analyst, protagoniste dei playoff.

Gli accessi al torneo di fine anno non sono ancora definiti e diverse squadre possono giocarsi la prossima Serie A: il Catanzaro è offerto @4,50, seguito @5,50 dal Palermo, che non vince da quattro turni. Lo stop in casa col Sudtirol fa risalire la quota della Sampdoria, ora @6,50, mentre il Brescia insegue @7,50.

Per questa 34° giornata di Serie B tra le prime 6 della classe l’unico turno, sulla carta, agevole, è quello di Como e Venezia, rispettivamente 2° e 3° in campionato, che sono ospiti di Feralpisalò e Lecco, ovvero la penultima e l’ultima in classifica. Molto più ostico l’impegno del Parma che giocherà in trasferta a Palermo, ma anche Catanzaro-Cremonese, 5° contro 4°, con i calabresi che vincendo riaprirebbero i giochi per la top-4.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Serie B 34a giornata 2023-24: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano del big match di questo turno del campionato di calcio cadetto in Italia.

Pronostici Serie B 34a giornata 2023-24: FREE PICK Catanzaro-Cremonese

La free pick di questo turno di Serie B si concentra su uno dei match più interessanti: Catanzaro-Cremonese: 1X @1.60. Fiducia nei padroni di casa che allo Stadio Nicola Ceravolo potrabbo fare risultato. Servirebbero i tre punti pieni, che non sono nemmeno impossibili contro una Cremonese in crisi, con 3 sconfitte nelle ultime 4 giornate, arco di tempo in cui il Catanzaro ha perso solo 1 volta. All’andata è finita 0-0 a Cremona, e pareggio fu anche nell’ultimo scontro qui in Calabria, anche se dobbiamo andare indietro sino alla stagione 2005-2006 del campionato di calcio cadetto.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Catanzaro-Parma: 2 +0.25 (AH) @1.93✅

Palermo-Cosenza: GOL NO @1.87✅

Venezia-Palermo: UNDER 2.5 @1.75❌

Modena-Venezia UNDER 2.5 @1.85❌

Sudtirol-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Cremonese-Sudtirol: OVER 2.5 @2.00❌

Brescia-Bari: GOL NO @1.75❌

Palermo-Sampdoria UNDER 2.5 @1.80✅

Modena-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.67✅

Parma-Modena UNDER 2.5 @1.67✅

Modena-Reggiana: UNDER 2.5 @1.85❌

Parma-Palermo: PARMA -0.25 (AH) @1.80❌1/2

Modena-Cittadella: 1 -0.25 (AH) @1.73❌1/2

Parma-Ternana: PARMA @1.67✅

Cremonese-Cosenza: 1 @1.62✅

Sampdoria-Parma: UNDER @1.80❌

Modena-Parma: 2 +0 (AH) @1.65❌

Parma-Venezia: GOL SI @1.75✅

Bari-Lecco: 1 @1.92✅

Parma-Pisa: GOL SI @1.95✅

Cremonese-Palermo GOL SI @1.67✅

Cosenza-Catanzaro: GOL SI @1.95❌

Parma-Brescia: SEGNA GOL OSPITE NO @2.20❌

Palermo-Venezia: GOL SI @1.70❌

Modena-Bari: GOL NO @1.72❌

Catanzaro-Como: UNDER 2.5 @1.76❌

Cosenza-Palermo: GOL SI @1.70✅

RENDIMENTO -3.26

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.