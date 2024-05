Match che vale una stagione, quello in programma giovedì 16 maggio 2024, alle ore 20.30, tra i padroni di casa del Bari e la squadra ospite della Ternana, partita di andata dei playout salvezza, che decreterà la squadra che scenderà in Serie C. Pronostico Bari-Ternana, match di andata dei playout di Serie B.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Bari, arrivano a questa partita di andata dei playout di Serie B, dopo una stagione da dimenticare, partita con ben altri obiettivi e conclusasi con l’aggancio ai playout all’ultima giornata, con la vittoria interna per 2 a 0 ottenuta contro il Brescia.

Stesso discorso vale per la squadra ospite della Ternana, di Mister Roberto Breda, che era partita per raggiungere una salvezza comoda e si è trovata all’ultima giornata a vincere a fatica contro la Feralpi, già retrocessa e a centrare così i playout.

Probabili formazioni Bari-Ternana

Bari (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maiello, Benali; Achik, Acampora, Sibilli; Nasti. Allenatore: Giampaolo.

Ternana (3-5-2): Vitali; Boloca, Dalle Mura, Lucchesi; Favasuli, Luperini, Amatucci, Faticanti, Carboni; Pereiro, Di Stefano. Allenatore: Breda.

Dove vederla in TV

Bari-Ternana sarà trasmessa, in diretta su Sky-Dazn, giovedì 16 maggio alle ore 20.45

Quote Scommesse per Bari-Ternana

Pronostico Bari-Ternana, match di andata dei playout di Serie B

Partita molto difficile da pronosticare questa tra Bari e Ternana. Sicuramente ci aspettiamo una partita chiusa e con poche reti segnate. Pronostico Under 2.5 a quota 1.70 su Betflag e Vincitu

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 1-0

