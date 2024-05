Per i Playoff di Serie B, sabato 18 maggio 2024, alle ore 20.30, allo stadio Nicola Ceravolo, i padroni di casa del Catanzaro, ospitano il Brescia in gara unica, la squadra vincente affronterà la Cremonese. Pronostico Catanzaro-Brescia, match dei PlayOff di Serie B del 18/05/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Catanzaro, arrivano a questa partita secca dei Playoff di Serie B, dopo una buona stagione, che ha visto i calabresi esssere la vera rivelazione in positivo del campionato cadette per buona parte del campionato di sognare l’accesso diretto ad uno dei due posti disponibile per la Serie A, poi conquistati da Parma e Como.

Anche per il Brescia si può parlare di una buona stagione, visto che i lombardi sono stati ripescati in Serie B, dopo che sul campo erano stati retrocessi in Serie C e hanno disputato un buon campionato culminato con l’accesso a questo match dei PlayOff.

Probabili formazioni Catanzaro-Brescia

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Antonini, Veroli; Oliveri, Sounas, Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Ambrosino.

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bjarnason; Moncini.

Dove vederla in TV

Catanzaro-Brescia sarà trasmessa, in diretta su Sky-Dazn, sabato 18 maggio alle ore 20.30

Quote Scommesse per Catanzaro-Brescia

Pronostico Catanzaro-Brescia

Essendo una partita secca, ovvero senza gara di ritorno, ci aspettiamo una partita molto tattica e con poche reti segnate. Vi consiglimo quindi l’opzione Under 2.5 a quota 1.85 su Marathonbet e su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-1 / 1-0

Regolamento PlayOff Serie B

Partita unica sul campo della squadra meglio piazzata nella stagione regolare. In caso di pareggio dopo i tempi regolamentari, si giocano i supplementari. Se persiste la parità dopo i supplementari, passa il turno la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza rigori.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione 4 Bonus Benvenuto: fino a €300 Effettua il tuo primo deposito di almeno 5 € utilizzando il codice promozionale W300. Piazza una o più scommesse multiple con almeno tre selezioni. Riceverai un Cashback settimanale fino a 50 € fino a 300 euro oppure effettua un primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2024. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, che potrai utilizzare per qualsiasi scommessa Live sul tuo sport preferito. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.