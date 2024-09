Lunedì doppio posticipo a chiudere la 7° giornata di Serie B, noi approfondiamo la sfida delle ore 20:30 al Rigamonti dove il Brescia ospita la Cremonese in uno scontro tra formazioni che puntano alla promozione. Pronostico Brescia-Cremonese 30 settembre 2024.

Pronostico Brescia-Cremonese 30 settembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Il posticipo che chiuderà la 7° giornata di Serie B si giocherà lunedì sera al Rigamonti con Brescia-Cremonese.

Il Brescia è reduce dal ko contro il Pisa, 3° sconfitta stagionale delle rondinelle dopo aver già perso contro Cittadella e Reggiana in questa stagione, anche se Maran ha l’alibi di una formazione decimata dagli infortuni, tra cui spiccano le condizioni di Cistana e Galazzi mentre sembra recuperato Bisoli.

La Cremonese di Stroppa sembra invece in un momento decisamente migliore visto che è imbattuta da tre giornate ed è reduce da una vittoria al 90′ sul campo del Catanzaro e l’allenatore dei grigiorossi dovrebbe riproporre bene o male la stessa formazione che ha vinto in Calabria.

Probabili Formazioni Brescia-Cremonese

Brescia (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Adorni, Jallow; Dickmann, Bertagnoli, Bisoli, Verreth, Corrado; Borrelli, Moncini. Allenatore: Maran.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Moretti, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vazquez, Sernicola; Johnsen, Nasti. Allenatore: Stroppa.

Le quote offerte dai bookmaker per Brescia-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote offerte dai bookmakers italiani per questo match.

Guida TV Brescia-Cremonese, Serie B

Cremonese-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

Le migliori statistiche su Brescia-Cremonese

La Cremonese ha la seconda miglior difesa del campionato (5 reti subite in 6 match), dietro solo al Cittadella.

La Cremonese ha vinto le ultime due partite giocate in trasferta in questa stagione (2-1 a Catanzaro e 4-1 con il Sassuolo).

Il Brescia ha perso tutti gli ultimi tre confronti in Serie B contro la Cremonese, con un “punteggio” complessivo di 6-1.

Pronostico Brescia-Cremonese Serie B

Grande equilibrio anche nelle quote, col Brescia che sarà supportato dal fattore campo del Rigamonti, ma in questo momento la Cremonese sembra stare meglio, e le Rondinelle sono in netto calo con 3 sconfitte nelle ultime 5. La Cremonese in settimana ha giocato in Coppa Italia, e non ha per niente sfigurato a Cagliari. I grigio rossi hanno sempre vinto negli ultimi 3 precedenti contro il Brescia e secondo noi faranno risultato anche questa volta, ma li prendiamo col Rimborso in caso di Pareggio.

Pronostico: CREMONESE (RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO) @1.83

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (1-2, -1.00)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

