La 34° giornata di Serie B si apre con un anticipo di lusso al venerdì, uno scontro al vertice alle ore 20:30 dallo Stadio Benito Stirpe dove il Frosinone al 2° posto ospita un Palermo che è 4°, dietro 4 punti ai ciociari, quindi una vittoria rilancerebbe i siciliani verso la promozione diretta. Pronostico Frosinone-Palermo 10 aprile 2026.

Pronostico Frosinone-Palermo 10 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Frosinone-Palermo match della 34° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Frosinone arriva a questa sfida in uno stato di forma eccellente: nel 2026 ha perso soltanto una partita, quella casalinga contro il Venezia capolista, e da allora ha infilato una striscia di 10 risultati utili consecutivi impreziosita anche da colpi pesanti in trasferta. Grande merito va a Massimiliano Alvino, tecnico esperto di promozioni – ben sei in carriera – che ha costruito una squadra offensiva e brillante, capace di vantare il secondo miglior attacco del campionato proprio alle spalle del Venezia. Qualche limite emerge però in fase difensiva, dove i ciociari concedono più delle dirette concorrenti.

Dall’altra parte il Palermo, lontano dalla Serie A dal 2017, ha vissuto anni complicati ma oggi sembra aver ritrovato solidità e ambizione. Affidati alla guida di Filippo Inzaghi, i rosanero puntano con decisione alla promozione, sostenuti anche dai gol di Joel Pohjanpalo, capocannoniere del torneo e vero punto di riferimento offensivo.

Probabili Formazioni Frosinone-Palermo

Frosinone (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Cichella, Calò, F. Gelli; Ghedjemis, Zilli, Kvernadze. Allenatore: Alvini.

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi.

Guida TV Calcio: dove vedere Frosinone-Palermo?

Tutto il campionato di Serie B è su DAZN. Dunque, per seguire in TV il match Frosinone-Palermo, in programma venerdì 10 aprile alle 20:30. La sfida è disponibile anche su Amazon Prime Video abbonandosi al servizio a pagamento “LaB Channel”.

Migliori quote per Frosinone-Palermo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Frosinone-Palermo

Il Frosinone arriva dal 2-0 sul Padova, il Palermo arriva da un doppio Under e in questo importante big match al vertice ci aspettiamo difese attente e molta intensità. Non dimentichiamoci che queste sono due delle migliori difese del campionato di calcio cadetto e lo hanno dimostrato anche all’andata al Barbera, match concluso a reti inviolate, 0-0. La linea asiatica a 3.0 gol totali inoltre ci da molto più valore (avremo il rimborso completo in caso di 3 gol totali).

PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.75

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (18-10-1, +5.47)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌

Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌

Monza-Cesena: 1 @1.90✅

Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅

Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅

Modena-Monza: GOL NO @1.77❌

Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅

Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌

Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣

Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌

Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅

Modena-Carrarese: 1 @1.70✅

Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅

Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌

Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌

Catanzaro-Empoli: 1 -0.25 (AH) @1.95✅

Cesena-Frosinone: OVER 2.5 @1.68✅

Monza-Venezia: GOL SI @1.68✅

Bari-Modena: OVER 2.25 (AH) @1.85✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.