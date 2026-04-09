La 34° giornata di Serie B si apre con un anticipo di lusso al venerdì, uno scontro al vertice alle ore 20:30 dallo Stadio Benito Stirpe dove il Frosinone al 2° posto ospita un Palermo che è 4°, dietro 4 punti ai ciociari, quindi una vittoria rilancerebbe i siciliani verso la promozione diretta. Pronostico Frosinone-Palermo 10 aprile 2026.
Pronostico Frosinone-Palermo 10 aprile 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Frosinone-Palermo match della 34° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Il Frosinone arriva a questa sfida in uno stato di forma eccellente: nel 2026 ha perso soltanto una partita, quella casalinga contro il Venezia capolista, e da allora ha infilato una striscia di 10 risultati utili consecutivi impreziosita anche da colpi pesanti in trasferta. Grande merito va a Massimiliano Alvino, tecnico esperto di promozioni – ben sei in carriera – che ha costruito una squadra offensiva e brillante, capace di vantare il secondo miglior attacco del campionato proprio alle spalle del Venezia. Qualche limite emerge però in fase difensiva, dove i ciociari concedono più delle dirette concorrenti.
Dall’altra parte il Palermo, lontano dalla Serie A dal 2017, ha vissuto anni complicati ma oggi sembra aver ritrovato solidità e ambizione. Affidati alla guida di Filippo Inzaghi, i rosanero puntano con decisione alla promozione, sostenuti anche dai gol di Joel Pohjanpalo, capocannoniere del torneo e vero punto di riferimento offensivo.
Probabili Formazioni Frosinone-Palermo
Frosinone (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Cichella, Calò, F. Gelli; Ghedjemis, Zilli, Kvernadze. Allenatore: Alvini.
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. Allenatore: F. Inzaghi.
Guida TV Calcio: dove vedere Frosinone-Palermo?
Tutto il campionato di Serie B è su DAZN. Dunque, per seguire in TV il match Frosinone-Palermo, in programma venerdì 10 aprile alle 20:30. La sfida è disponibile anche su Amazon Prime Video abbonandosi al servizio a pagamento “LaB Channel”.
Migliori quote per Frosinone-Palermo
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Frosinone-Palermo
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11/04/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.35
|3.40
|2.75
|2.35
|3.40
|2.90
|2.35
|3.30
|2.80
|2.35
|3.40
|2.75
|2.45
|3.20
|2.85
Le nostre scommesse su Frosinone-Palermo
Il Frosinone arriva dal 2-0 sul Padova, il Palermo arriva da un doppio Under e in questo importante big match al vertice ci aspettiamo difese attente e molta intensità. Non dimentichiamoci che queste sono due delle migliori difese del campionato di calcio cadetto e lo hanno dimostrato anche all’andata al Barbera, match concluso a reti inviolate, 0-0. La linea asiatica a 3.0 gol totali inoltre ci da molto più valore (avremo il rimborso completo in caso di 3 gol totali).
PRONOSTICO: UNDER 3.0 GOL @1.75
Risultati Scommesse Serie B 2025-2026
Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (18-10-1, +5.47)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣
Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌
Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅
Modena-Carrarese: 1 @1.70✅
Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅
Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌
Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌
Catanzaro-Empoli: 1 -0.25 (AH) @1.95✅
Cesena-Frosinone: OVER 2.5 @1.68✅
Monza-Venezia: GOL SI @1.68✅
Bari-Modena: OVER 2.25 (AH) @1.85✅
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.