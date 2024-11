Sabato 30 novembre, alle ore 15:00 dallo Stadio Rigamonti, va in scena uno dei match più interessanti della 15° giornata di Serie B. Vediamo analisi e consigli per le scommesse sul campionato di calcio cadetto. Pronostico Brescia-Bari 30 novembre 2024.

Pronostico Brescia-Bari 30 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per questa 15° giornata di Serie B prendiamo in analisi uno dei match più interessanti, Brescia-Bari, tra due formazioni che puntano alla promozione, e al momento sono entrambe in top-8 che vale i playoffs, con 2 punti di distanza in favore dei pugliesi.

Il Bari è salito infatti al 6° posto dopo le ultime 2 vittorie, e non ha mai perso nelle ultime 5 giornate. I pugliesi hanno un buon rendimento anche esterno con un solo ko fuori casa (3-2-1).

Il Brescia invece è sceso al 8° posto. Dopo un buon avvio è arrivata solo 1 vittoria per i lombardi, reduci dal 2-3 interno contro il Cosenza e dallo 0-0 sul campo della Juve Stabia nell’ultimo turno. Il Brescia ha sempre perso negli ultimi 5 precedenti contro il Bari.

Probabili Formazioni Brescia-Bari del 30.11.24

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bertagnoli, Verreth, Besaggio; Galazzi; Moncini, Juric. Allenatore: Maran.

Bari (3-4-1-2): Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani; Oliveri, Benali, Maita, Dorval; Sibilli; Favilli, Novakovich. Allenatore: Longo.

Guida TV Serie B: dove vedere Brescia-Bari

La gara, come del resto tutta la Serie B, è trasmessa in esclusiva su DAZN, in diretta streaming.

Quote Brescia-Bari, Serie B, 15° giornata

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1X2 di calcio sul mercato italiano per questo match di Serie B. Quote in grande equilibrio con il Brescia vincente @2.75 su Goldbet mentre il Bari si gioca alla stessa quota su Snai. Il pareggio si gioca in quota massima @3.10 su NetBet.

Le nostre scommesse su Brescia-Bari di Serie B

Il Brescia arriva da uno 0-0 in trasferta, ma le ultime 4 partite interne delle Rondinelle hanno sempre visto entrambe le squadre a segno. Il Bari è reduce dal 3-2 sul Cittadella, 2° partita da Gol/Gol negli ultimi 3 turni di campionato.

Risultato Esatto Brescia-Bari del 30 novembre 2024

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per i risultati esatti di questa partita: 1-1, 2-1, 0-1.

Resoconto Free Pick Serie B 24-25

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (5-5, -0.64)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.