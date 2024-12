Le analisi e i consigli per le scommesse su uno dei match più interessanti della 18° giornata di Serie B a Cremona, domenica alle ore 17-15 dove arrivano i blucerchiati alla disperata ricerca di punti. Pronostico Cremonese-Sampdoria 22 dicembre 2024.

Pronostico Cremonese-Sampdoria 22 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Cremonese-Sampdoria, una delle due sfide di domenica che chiudono la 18° giornata di Serie B.

La Cremonese è al 4° posto, con l’obiettivo dichiarato di tornare nella massima serie, anche se non hanno vinto nelle ultime 2 partite con la sconfitta interna contro la Reggiana e lo 0-0 sul campo del Cittadella lo scorso weekend.

La Sampdoria sta deludendo anche quest’anno, e più che guardare alla promozione deve iniziare a guardarsi alle spalle per evitare una clamorosa retrocessione in C. 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 4 giornate.

Probabili Formazioni Cremonese-Sampdoria, Serie B

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Quagliata; Vazquez, De Luca. Allenatore: Stroppa.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Depaoli, Bellemo, Ricci, Benedetti, Ioannou; Tutino, Coda. Allenatore: Semplici.

Migliori quote Cremonese-Sampdoria del 22.12.24

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio. Padroni di casa favoriti @1.80 su Snai mentre la vittoria esterna si gioca @4.50 su NetBet. Pareggio @3.55 su Goldbet.

Pronostico Cremonese-Sampdoria, 18° giornata Serie B

Entrambe le squadre arrivano da uno 0-0 ma per questa sfida andiamo con entrambe le squadre a segno, come è stato anche in tutti e 3 gli ultimi precedenti.

Risultato esatto Cremonese-Sampdoria del 22 dicembre 2024

Per questo match abbiamo scelto 3 opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 1-1, 3-1, 1-2.

Resoconto Free Pick Serie B 24-25

RESOCONTO FREE PICK SERIE B (7-5, +0.86)

Cesena-Modena: GOL NO @1.85❌

Cremonese-Spezia: X PRIMO TEMPO @2.20❌

Pisa-Brescia: GOL SI @2.00✅

Sassuolo-Spezia: GOL SI @2.00❌

Brescia-Cremonese: 2 +0 (AH) @1.83❌

Pisa-Cesena: OVER 2.5 @2.10✅

Bari-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.70✅

Sassuolo-Modena: GOL SI @1.91❌

Sudtirol-Sassuolo: 2 -0.25 (AH) @1.83✅

Palermo-Samp: UNDER 2.5 @1.73✅

Brescia-Bari: GOL SI @1.80✅

Pisa-Bari: UNDER 2.5 @1.70✅

