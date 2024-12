Non si ferma il campionato di calcio cadetto che dopo il turno di Santo Stefano torna in campo con la 20° giornata di Serie B, tutta in gioco domenica 29 dicembre, e si inizierà proprio col lunch match dello Stadio Zini. Pronostico Cremonese-Brescia 29 dicembre 2024.

Pronostico Cremonese-Brescia 29 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Analizziamo Cremonese-Brescia, lunch match delle ore 12:30 che apre la ricca domenica della 20° giornata di Serie B, con tutte le squadre del campionato cadetto in campo nel pomeriggio.

La Cremonese è salita al 4° posto dopo che a seguito di 2 pareggi i grigiorossi sono tornati al successo sbancando Cesena per 1-0 a Santo Stefano, un successo molto importante per la squadra di Cremona che ora si prepara a questo derby lombardo.

Il Brescia è sceso al 13° posto ed è reduce da 3 pareggi consecutivi. I bresciani non vincono dalla bellezza di 7 giornate, ma ben 5 sono stati pareggi, con 2 sconfitte a completare il quadro. Nello scorso turno di Santo Stefano il Brescia ha pareggiato con uno spettacolare 3-3 al Rigamonti contro il Modena.

Probabili Formazioni Cremonese-Brescia di Serie B

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Milanese, Sernicola; Vazquez, Bonazzoli. Allenatore: Stroppa.

Brescia (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Adorni; Dickmann, Bisoli, Verreth, Corrado; Galazzi; Moncini, Borrelli. Allenatore: Bisoli.

Guida TV Serie B: dove vedere Cremonese-Brescia?

L’incontro tra Cremonese e Brescia andrà in scena domenica 29 dicembre, con calcio d’avvio previsto alle 12:30. La partita, in agenda per la 20esima giornata di Serie B, sarà trasmessa su DAZN.

Migliori quote Cremonese-Brescia del 29.12.24

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questa sfida di Serie B. Cremonese favorita @1.73 su NetBet mentre la vittoria esterna del Brescia si gioca @5 volte la posta su Sisal. Pareggio in quota @3.60 su Goldbet.

Pronostico Cremonese-Brescia, 20° giornata Serie B

Il Brescia ha vinto l’ultimo derby lombardo giocato lo scorso anno in Serie B contro la Cremonese, superata 3-2 in casa; prima però erano arrivati 3 successi consecutivi per i grigiorossi che potranno sfruttare il turno interno per tornare al successo contro questo avversario. Giochiamo sulla vittoria dei padroni di casa di mister Stroppa contro gli uomini di Iachini.

Risultato esatto Cremonese-Brescia di Serie B

Per questa sfida di Serie B abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 1-0, 2-1, 1-1.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.