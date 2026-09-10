Pronostico Mantova-Sampdoria: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 4° giornata Serie B del 13-09-2026

Pronostico Mantova-Sampdoria 13 settembre 2026
Pronostici Serie B
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10 Settembre 2026

Domenica alle ore 17:15 dallo Stadio Danilo Martelli il Mantova, partito benissimo, ospita una Sampdoria in affanno anche in questo avvio stagionale, per la 4° giornata di Serie B. Pronostico Mantova-Sampdoria 13 settembre 2026.

Pronostico Mantova-Sampdoria 13 settembre 2026: analisi e statistiche

Le analisi di Mantova-Sampdoria, match valido per la 4° giornata di Serie B 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Lo scorso turno il Mantova ha pareggiato 1-1 a Cesena grazie al gol di Ruocco al 31’, prima di essere raggiunto da Shpendi al 77’ e dopo 2 vittorie iniziali ha un pò rallentato, anche se con 7 punti rimane ai piani alti, in seconda posizione, dietro solo al Palermo a punteggio pieno.

La Sampdoria ha perso 3-1 proprio sul campo del Palermo, segnando nel recupero con Palumbo un gol inutile ai fini del risultato. I blucerchiati stanno vivendo l’ennesimo anno in cadetteria, con la speranza della piazza di tornare nella massima serie del calcio italiano, ma l’avvio stagionale è stato pessimo anche in questo 2026-2027 con la Samp che ha pareggiato all’esordio a Cesena 1-1, unico punticino raccolto visto che poi sono arrivati 2 ko.

Pronostico Mantova-Sampdoria 13 settembre 2026

Pronostico Mantova-Sampdoria 13 settembre 2026

Probabili Formazioni Mantova-Sampdoria

MANTOVA (4-2-3-1): Bardi; Maggioni, Meroni, Castellini, Bani; Trimboli, Paoletti; Galuppini, Aramu, Fiori; Mancuso. Allenatore: Davide Possanzini.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Ghidotti; Mbabu, Delli Carri, Gartenmann, Di Pardo; Makoumbou, Kasami; Begic, Verschaeren, Sinani; Tutino. Allenatore: Bernardo Corradi.

Guida TV Calcio: dove vedere Mantova-Sampdoria?

Mantova-Sampdoria si gioca domenica 13 settembre 2026 alle ore 17:15 italiane, allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Il match è disponibile in Italia su DAZN.

Migliori quote per Mantova-Sampdoria

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Mantova-Sampdoria
13/09/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.053.203.60
2.013.143.78
2.053.203.60
2.003.003.90
2.053.203.65

Le nostre scommesse su Mantova-Sampdoria

La Samp come detto ha raccolto solo un punto nelle prime 3 partite, per colpa di una difesa che ha già concesso la bellezza di 6 reti, anche se l’attacco non ha mai mancato l’appuntamento col gol, per 3 partite da Gol/Gol. Il Mantova all’esatto contrario della Samp ha segnato 6 reti con 3 concesse, ma anche i lombardi hanno visto tutte e 3 le partite giocate con entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91

Risultati Scommesse Serie B 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (23-12-1, +7.36 unità)

SERIE B 2026-2027 (3-0, +1.97 unità)
Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅
Arezzo-Palermo: 2 +0 (AH) @1.60✅
Modena-Avellino: UNDER 2.5 @1.72✅

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