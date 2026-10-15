Pronostico Padova-Entella: analisi, quote, guida tv e scommesse 7° giornata Serie B del 17 ottobre 2026

Pronostico Padova-Entella 17 ottobre 2026
Pronostici Serie B
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15 Ottobre 2026

Nel fine settimana torna il campionato di calcio cadetto con la 7° giornata di Serie B che prevede lo scontro al vertice tra Mantova e Palermo, anche se a livello betting abbiamo preferito approfondire e scommesse sul match dell’Euganeo. Pronostico Padova-Entella 17 ottobre 2026.

Pronostico Padova-Entella 17 ottobre 2026: analisi e statistiche

Le analisi di Padova-Entella, match valido per la 7° giornata di Serie B 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Padova, guidato in panchina da Nicola Antonio Calabro, arriva da una striscia recente caratterizzata da 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite, mostrando buone individualità ma anche qualche battuta d’arresto. I veneti sono in 11° posizione con 7 punti.

La Virtus Entella allenata da Andrea Chiappella, sta faticando maggiormente a trovare il bottino pieno: nelle ultime cinque partite ha raccolto 3 pareggi e 2 sconfitte, palesando una buona tenuta offensiva ma qualche difficoltà nel gestire il risultato. Al momento l’Entella occupa il 13° posto in classifica con 6 punti.

Pronostico Padova-Entella 17 ottobre 2026

Pronostico Padova-Entella 17 ottobre 2026

Probabili Formazioni Padova-Entella

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Capelli, Fusi, Zuelli, Giunti, Cocchi; Caprari, Bortolussi. All. Calabro.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Alborghetti; Vignali, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Franzoni; Guiu, Cuppone. All. Chiappella.

Guida TV Calcio: dove vedere Padova-Entella?

Il match tra Padova e Virtus Entella, in programma sabato 17 ottobre 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Euganeo sarà trasmesso in diretta esclusiva, sia live che on demand, sulla piattaforma streaming DAZN e su LaB Channel di Amazon Prime.

Migliori quote per Padova-Entella

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Padova-Entella
17/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.503.102.90
2.533.012.83
2.503.002.85
2.503.002.80
2.652.902.85

Le nostre scommesse su Padova-Entella

Il bilancio storico recente tra le due formazioni non ha mai fatto registrare un pareggio. Nelle ultime 5 sfide totali si contano infatti 3 vittorie del Padova e 2 per l’Entella. L’ultimo precedente in assoluto risale al 25 aprile 2026 della scorsa stagione di Serie B, in cui l’Entella si è imposta in casa per 1-0. Anche per questa sfida giochiamo Under 2.5 gol.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.68

Risultati Scommesse Serie B 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (23-12-1, +7.36 unità)

SERIE B 2026-2027 (4-2, +0.77 unità)
Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅
Arezzo-Palermo: 2 +0 (AH) @1.60✅
Modena-Avellino: UNDER 2.5 @1.72✅
Mantova-Sampdoria: GOL SI @1.91❌
Modena-Empoli: UNDER 2.5 @1.90❌
Sudtirol-Ascoli: UNDER 2.5 @1.80✅

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