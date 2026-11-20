Torna il campionato di calcio cadetto con la 12° giornata di Serie B che abbiamo analizzato col programma completo, la guida tv, le analisi dei big match e la nostra scommessa gratuita sul calcio che si concentra sulla sfida ai piani alti tra Avellino-Mantova. Pronostici Serie B giornata 12.

Pronostici Serie B giornata 12: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo e la guida tv della 12° giornata di Serie B che si giocherà tra venerdì 20 a domenica 22 novembre 2026.

PROGRAMMA COMPLETO 12° GIORNATA SERIE B

Venerdì 20 novembre 2026

Ore 20:30 – Hellas Verona – Cesena

Sabato 21 novembre 2026

Ore 15:00 – Ascoli – L.R. Vicenza

Ore 15:00 – Carrarese – Virtus Entella

Ore 15:00 – Modena – Juve Stabia

Ore 15:00 – Sampdoria – Benevento

Ore 15:00 – Südtirol – Cremonese

Ore 17:15 – Catanzaro – Palermo

Ore 19:30 – Empoli – Pisa

Domenica 22 novembre 2026

Ore 15:00 – Avellino – Mantova

Ore 17:15 – Arezzo – Padova

Big Match 12° giornata Serie B

Hellas Verona-Cesena. Squadre in campo venerdì sera al Bentegodi dove va in scena l’anticipo della 12° giornata che è anche una delle sfide più interessanti. L’anticipo del Bentegodi apre il turno mettendo di fronte due squadre divise da un solo punto nella corsa playoff: il Verona è quinto a quota 16, mentre il Cesena insegue a 15. Gli scaligeri arrivano da cinque risultati utili consecutivi (ultimo lo 0-0 di Mantova) e puntano sul fattore campo e su un attacco molto prolifico (19 gol segnati). I romagnoli sono reduci dalla vittoria di misura contro il Catanzaro (1-0) e confermano una grande solidità tattica, avendo perso solo due gare in stagione (6 pareggi)

Sampdoria-Bemevento sono in campo sabato pomeriggio a Marassi. Sfida tra due piazze storiche con ambizioni importanti ma situazioni di classifica diverse: il Benevento è settimo in piena zona playoff (16 punti), mentre la Sampdoria occupa la 14ª posizione a quota 11. blucerchiati attraversano il loro miglior momento stagionale grazie a due vittorie consecutive (ultima lo 0-1 sul campo della Carrarese) che hanno allontanato la zona calda. I sanniti arrivano invece dal pareggio nel derby contro l’Avellino (1-1 firmato Cheddira) e cercano un colpo esterno per consolidare le prime otto posizioni.

Un paio d’ore dopo sabato si gioca anche Catanzaro-Palermo che è il testacoda del turno, ma nasconde insidie ambientali e caratteriali. Il Palermo guida la classifica da imbattuto con 27 punti (8 vittorie e 3 pareggi), mentre il Catanzaro chiude la graduatoria all’ultimo posto con 6 punti. La squadra di Pippo Inzaghi ha il miglior attacco del campionato (25 gol) ed è reduce dal pareggio esterno di Ascoli (1-1). I calabresi allenati da Michele Mignani hanno vinto finora una sola partita (peggior attacco con 11 gol e seconda peggior difesa con 23 subiti) e cercano davanti al proprio pubblico la scossa per invertire la rotta.

Sabato alle 19:30 chiudiamo con Empoli-Pisa. Il derby toscano del Castellani vale punti pesantissimi su fronti opposti: il Pisa è ottavo a 16 punti (in zona playoff), mentre l’Empoli è terzultimo a quota 9 in piena zona retrocessione. Gli azzurri non vincono dalla 3ª giornata ma arrivano da due pareggi consecutivi per 2-2 (contro Juve Stabia e Padova) che hanno mostrato segnali di risveglio in zona gol. I nerazzurri, reduci anch’essi da un 2-2 interno contro il Südtirol, vantano il secondo miglior attacco della Serie B (20 reti, media di 1,82 a gara) ma pagano una fase difensiva vulnerabile (17 gol subiti).

Pronostico Avellino-Mantova: free pick 12° giornata Serie B

La partita che abbiamo scelto come free pick di questo turno del campionato cadetto è un altro big match tra i più interessanti della 12° giornata di Serie B, Avellino-Mantova, ovvero la 5° contro la 4° in classifica, con gli irpini dietro 3 punti che con una vittoria aggancerebbero proprio i lombardi. Entrambe le squadre hanno concesso 11 gol a testa, la media esatta di 1 rete a partita, ma sono gli attacchi a fare la differenza. Quello del Mantova ha segnato 15 reti in 11 giornate, quello dell’Avellino uno in più. Sul proprio campo l’Avellino ha segnato ben 11 reti in 6 partite.

PRONOSTICO: GOL SI @1.75

Risultati Scommesse Serie B 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (23-12-1, +7.36 unità)

SERIE B 2026-2027 (7-3-1, +2.35 unità)

Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅

Arezzo-Palermo: 2 +0 (AH) @1.60✅

Modena-Avellino: UNDER 2.5 @1.72✅

Mantova-Sampdoria: GOL SI @1.91❌

Modena-Empoli: UNDER 2.5 @1.90❌

Sudtirol-Ascoli: UNDER 2.5 @1.80✅

Padova-Entella: UNDER 2.5 @1.68❌

Modena-Cesena: UNDER 3.0 @1.700️⃣

Padova-Sudtirol: UNDER 2.5 @1.68✅

Modena-Mantova: UNDER 2.5 @2.10✅

Benevento-Avellino: GOL SI @1.80✅

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