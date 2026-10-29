Uno dei big match di sabato, per la 10° giornata di Serie B, è sicuramente quello che si gioca allo Stadio Braglia in uno scontro tra i Canarini del Modena, padroni di casa, contro gli ospiti del Mantova, in uno scontro tra due formazioni che occupano entrambe la top-4 del campionato di calcio cadetto al momento. Pronostico Modena-Mantova 31 ottobre 2026.

Pronostico Modena-Mantova 31 ottobre 2026: analisi e statistiche

Le analisi di Modena-Mantova, match valido per la 10° giornata di Serie B 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Modena di Daniele Galloppa occupa attualmente il 2° posto in classifica con 19 punti, staccata di quattro lunghezze dalla capolista Palermo. I gialloblù stanno esprimendo un ottimo calcio e puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare la zona promozione diretta.

Sotto la guida tecnica di Francesco Modesto, il Mantova si trova in 4ª posizione a quota 17 punti, in piena zona playoff e a soli due punti di distanza dai rivali odierni. I virgiliani arrivano al Braglia con l’intento di tentare il sorpasso diretto in classifica.

Probabili Formazioni Modena-Mantova

MODENA (3-4-2-1): Chichizola; Folino, Nador, Nieling; Zampano, Santoro, Bianco, Azzi; Caso, Ambrosino; Merkaj. All. Galloppa.

MANTOVA (3-4-2-1): Festa; Solini, Redolfi, Brignani; Radaelli, Muroni, Burrai, Fiori; Galuppi, Aramu; Mensah. All. Modesto.

Guida TV Calcio: dove vedere Modena-Mantova?

La sfida in programma sabato 31 ottobre 2026 alle ore 15:00 allo stadio Alberto Braglia, valevole per la 10ª giornata del campionato del campionato cadetto sarà in diretta TV sui canali Sky Sport e su LaB Channel con abbonamento su Amazon Prime.

Migliori quote per Modena-Mantova

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Modena-Mantova

Il Modena ha messo in fila una serie di match ad alto punteggio ed è O/U 7-2 in questo avvio stagionale, ma contro il Mantova non sarà così facile. I lombardi arrivano da 3 partite da Under e in 4 trasferte hanno concesso in tutto appena 3 reti. Fuori casa il Mantova ha un approccio molto conservativo e guardingo che secondo noi avrà contro un Modena pericoloso in uno scontro ai piani alti del campionato cadetto. Inoltre anche i Canarini fanno bene difensivamente in casa, al Braglia hanno concesso solo 4 reti in tutto agli avversari finora. Considerando la posta in palio mi aspetto difese feroci e squadre attente per un match da meno di 3 gol totali, ben ripagato con una quota oltre la pari per un raddoppio abbondante. Negli ultimi 3 scontri diretti è sempre stato Over dopo che Modena e Mantova avevano messo in fila 8 Under consecutivi nei precedenti scontri diretti.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @2.10

Risultati Scommesse Serie B 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (23-12-1, +7.36 unità)

SERIE B 2026-2027 (5-3-1, +0.45 unità)

Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅

Arezzo-Palermo: 2 +0 (AH) @1.60✅

Modena-Avellino: UNDER 2.5 @1.72✅

Mantova-Sampdoria: GOL SI @1.91❌

Modena-Empoli: UNDER 2.5 @1.90❌

Sudtirol-Ascoli: UNDER 2.5 @1.80✅

Padova-Entella: UNDER 2.5 @1.68❌

Modena-Cesena: UNDER 3.0 @1.700️⃣

Padova-Sudtirol: UNDER 2.5 @1.68✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.