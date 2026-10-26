Pronostico Padova-Sudtirol: analisi e scommesse 9° giornata Serie B, turno infrasettimanale del 27-10-2026

Pronostico Padova-Sudtirol 27 ottobre 2026
Pronostici Serie B
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26 Ottobre 2026

Non c’è solo il turno infrasettimanale di Serie A in Italia, ma anche quello del campionato cadetto con una 9° giornata di Serie B che si svilupperà tra il 27 e il 28 ottobre e noi ci soffermiamo in particolare su un match di martedì sera, quello allo Stadio Euganeo col nostro Pronostico Padova-Sudtirol 27 ottobre 2026.

Pronostico Padova-Sudtirol 27 ottobre 2026: analisi e statistiche

Le analisi di Padova-Sudtirol, match valido per la 9° giornata di Serie B 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Padova di Antonio Calabro si trova attualmente al 15° posto con 7 punti. È reduce da un’importante vittoria esterna per 1-0 sul campo dell’Avellino, che ha riscattato una serie precedente di tre sconfitte consecutive (contro Palermo, Carrarese e Venezia).

Il Sudtirol di di Davide Possanzini occupa la 5ª posizione in classifica con 12 punti. Nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato in casa per 1-1 contro la Sampdoria, grazie a un calcio di rigore trasformato da Salvatore Molina.

Pronostico Padova-Sudtirol 27 ottobre 2026

Pronostico Padova-Sudtirol 27 ottobre 2026

Probabili Formazioni Padova-Sudtirol

PADOVA (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Pastina; Carissoni, Zuelli, Giunti, Varas, Cocchi; Artistico, Seghetti.

SÜDTIROL (3-4-2-1): Plizzari; Stivanello, Giorgini, Veroli; Molina, Rispoli, Tronchin, Davi S.; Vasco Lopes, Zeroli; Okoro.

Guida TV Calcio: dove vedere Padova-Sudtirol?

La partita valida per la 9ª giornata della regular season di Serie B, si disputerà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20:00 presso lo Stadio Euganeo di Padova. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN e anche su LaB Channel di Amazon Prime.

Migliori quote per Padova-Sudtirol

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Padova-Sudtirol
27/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.353.253.00
2.383.163.00
2.353.153.00
2.383.003.00
2.403.152.95

Le nostre scommesse su Padova-Sudtirol

Il bilancio storico complessivo è in perfetto equilibrio. Su 15 incontri totali disputati nelle ultime stagioni, si registrano 4 vittorie a testa e 7 pareggi.  L’ultimo incrocio in assoluto risale al 25 gennaio 2026, quando il Südtirol si è imposto in casa con un netto 3-0 (reti di Merkaj, Pecorino e Casiraghi). L’ultimo precedente allo Stadio Euganeo (1° novembre 2025) si è chiuso invece sul risultato di 1-1 e ci aspettiamo un match del genere questa volta, almeno a livello di reti totali, ce ne aspettiamo meno di 3 tra due delle migliori squadre da Under e nelle quali partite vediamo solo 2.1 gol totali di media. Il Sudtirol con O/U 2-6 è in generale la miglior squadra da bassi punteggi in questo avvio stagionale di B, grazie ad una difesa che ha concesso solo 7 gol nelle prime 8 giornate. Subito dietro c’è proprio il Padova con O/U 3-5 e in questo caso il problema dei veneti è quello che porta agli Under: un attacco che ha messo a segno in tutto appena 7 reti. Per i padovani non sarà facile scardinare la difesa dei tirolesi, ma allo stesso tempo la difesa del Padova non è male e ha il fattore campo dalla propria, oltre al turno infrasettimanale che potrebbe togliere un pò di smalto ad entrambe le formazioni nella creazione del gioco.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.68

Risultati Scommesse Serie B 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (23-12-1, +7.36 unità)

SERIE B 2026-2027 (4-3-1, -0.23 unità)
Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅
Arezzo-Palermo: 2 +0 (AH) @1.60✅
Modena-Avellino: UNDER 2.5 @1.72✅
Mantova-Sampdoria: GOL SI @1.91❌
Modena-Empoli: UNDER 2.5 @1.90❌
Sudtirol-Ascoli: UNDER 2.5 @1.80✅
Padova-Entella: UNDER 2.5 @1.68❌
Modena-Cesena: UNDER 3.0 @1.700️⃣

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