Nel fine settimana torna anche il campionato di calcio cadetto con la 6° giornata di Serie B e ci siamo focalizzati sul match di Bolzano, dallo Stadio Marco Druso dove i padroni di casa del Sudtirol ospitano l’Ascoli in uno dei big match al vertice di questo weekend. Pronostico Sudtirol-Ascoli 10 ottobre 2026.

Pronostico Sudtirol-Ascoli 10 ottobre 2026: analisi e statistiche

Le analisi di Sudtirol-Ascoli, match valido per la 6° giornata di Serie B 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Grande avvio stagionale per il Sudtirol al 2° posto con 11 punti attualmente. Gli altoatesini stanno mantenendo un rendimento eccellente e un’ottima solidità difensiva, con un bilancio recente di 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 uscite (con una media di appena 0.6 gol concessi a partita). Cercheranno di sfruttare il fattore casalingo per rimanere agganciati alla vetta.

Bene anche l’Ascoli al 5° posto con 10 punti. I marchigiani arrivano a Bolzano con il morale alle stelle dopo aver battuto nettamente l’Avellino per 3-1 nel turno precedente, superando la delusione del KO subito a Padova (1-0). Nei precedenti si contano 4 incontri ufficiali con 2 vittorie per il Südtirol, 1 pareggio e 1 vittoria per l’Ascoli.

Probabili Formazioni Sudtirol-Ascoli

SÜDTIROL (3-4-2-1) – Plizzari; Giorgini, Stivanello, Curado; Molina, Milanese, Tronchin, Guiebre; Rispoli, Stabile; Casiraghi. Ct: Possanzini.

ASCOLI (4-2-3-1) – Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. Ct: Tomei.

Guida TV Calcio: dove vedere Sudtirol-Ascoli?

Il match di Serie B tra Südtirol e Ascoli si disputerà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00 presso lo Stadio Druso di Bolzano, valido per la 6ª giornata di campionato. Il campionato di Serie B viene trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma DAZN e anche su LaB Channel con Amazon Prime.

Migliori quote per Sudtirol-Ascoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sudtirol-Ascoli

Prima del 4-1 ad Arezzo, il Sudtirol aveva sempre segnato partite da Under (O/U 1-4) grazie ad una difesa solidissima che ha concesso solo 3 gol in 5 partite. Anche l’Ascoli concede poco, solo 4 reti al passivo al momento, e prima del 3-1 all’Avellino dello scorso turno, anche i marchigiani avevano segnato 3 Under consecutivi.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.80

Risultati Scommesse Serie B 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (23-12-1, +7.36 unità)

SERIE B 2026-2027 (3-2, -0.03 unità)

Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅

Arezzo-Palermo: 2 +0 (AH) @1.60✅

Modena-Avellino: UNDER 2.5 @1.72✅

Mantova-Sampdoria: GOL SI @1.91❌

Modena-Empoli: UNDER 2.5 @1.90❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.