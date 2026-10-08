Nel fine settimana torna anche il campionato di calcio cadetto con la 6° giornata di Serie B e ci siamo focalizzati sul match di Bolzano, dallo Stadio Marco Druso dove i padroni di casa del Sudtirol ospitano l’Ascoli in uno dei big match al vertice di questo weekend. Pronostico Sudtirol-Ascoli 10 ottobre 2026.
Pronostico Sudtirol-Ascoli 10 ottobre 2026: analisi e statistiche
Le analisi di Sudtirol-Ascoli, match valido per la 6° giornata di Serie B 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Grande avvio stagionale per il Sudtirol al 2° posto con 11 punti attualmente. Gli altoatesini stanno mantenendo un rendimento eccellente e un’ottima solidità difensiva, con un bilancio recente di 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 uscite (con una media di appena 0.6 gol concessi a partita). Cercheranno di sfruttare il fattore casalingo per rimanere agganciati alla vetta.
Bene anche l’Ascoli al 5° posto con 10 punti. I marchigiani arrivano a Bolzano con il morale alle stelle dopo aver battuto nettamente l’Avellino per 3-1 nel turno precedente, superando la delusione del KO subito a Padova (1-0). Nei precedenti si contano 4 incontri ufficiali con 2 vittorie per il Südtirol, 1 pareggio e 1 vittoria per l’Ascoli.
Probabili Formazioni Sudtirol-Ascoli
SÜDTIROL (3-4-2-1) – Plizzari; Giorgini, Stivanello, Curado; Molina, Milanese, Tronchin, Guiebre; Rispoli, Stabile; Casiraghi. Ct: Possanzini.
ASCOLI (4-2-3-1) – Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. Ct: Tomei.
Guida TV Calcio: dove vedere Sudtirol-Ascoli?
Il match di Serie B tra Südtirol e Ascoli si disputerà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:00 presso lo Stadio Druso di Bolzano, valido per la 6ª giornata di campionato. Il campionato di Serie B viene trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma DAZN e anche su LaB Channel con Amazon Prime.
Migliori quote per Sudtirol-Ascoli
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Sudtirol-Ascoli
|
10/10/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.40
|3.25
|2.90
|2.36
|3.18
|2.92
|2.35
|3.20
|2.95
|2.30
|3.20
|3.00
|2.45
|3.00
|3.00
Le nostre scommesse su Sudtirol-Ascoli
Prima del 4-1 ad Arezzo, il Sudtirol aveva sempre segnato partite da Under (O/U 1-4) grazie ad una difesa solidissima che ha concesso solo 3 gol in 5 partite. Anche l’Ascoli concede poco, solo 4 reti al passivo al momento, e prima del 3-1 all’Avellino dello scorso turno, anche i marchigiani avevano segnato 3 Under consecutivi.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.80
Risultati Scommesse Serie B 2026-2027
STAGIONE 2025-2026 (23-12-1, +7.36 unità)
SERIE B 2026-2027 (3-2, -0.03 unità)
Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅
Arezzo-Palermo: 2 +0 (AH) @1.60✅
Modena-Avellino: UNDER 2.5 @1.72✅
Mantova-Sampdoria: GOL SI @1.91❌
Modena-Empoli: UNDER 2.5 @1.90❌
Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€
Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.