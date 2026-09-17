Domenica allo Stadio Braglia va in scena Modena-Empoli, il match che abbiamo scelto per le nostre scommesse sul campionato di calcio cadetto, la 5° giornata di Serie B. Pronostico Modena-Empoli 20 settembre 2026.

Pronostico Modena-Empoli 20 settembre 2026: analisi e statistiche

Le analisi di Modena-Empoli, match valido per la 5° giornata di Serie B 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Dopo un buon avvio con 2 vittorie, il Modena ha rallentato nelle ultime 2 giornate di cadetteria, in particolare l’attacco dei canarini ha prodotto una sola rete in queste 2 partite, lo 0-1 interno contro l’Avellino e l’1-1 in Sudtirol la settimana scorsa. I ragazzi di Andrea Sottil si presentano alla sfida casalinga con qualche dubbio legato alle condizioni fisiche di Giuseppe Ambrosino e Simone Santoro, entrambi monitorati dallo staff medico durante gli ultimi allenamenti a porte aperte. Tra i pali ci sarà l’esperienza di Leandro Chichizola. In difesa, spazio alla coppia centrale formata da Tonoli e Adorni. Davanti l’attacco dovrebbe essere guidato dall’esperto Grégoire Defrel affiancato da Gliozzi, pronti a scardinare la retroguardia toscana.

L’Empoli è un punto sotto agli emiliani, non hanno mai pareggiato, alternando una vittoria ad una sconfitta. Lo scorso turno i toscani sono usciti sconfitti in casa per 0-1 contro l’Arezzo. La squadra guidata da Alessio Dionisi punta a riscattarsi subito dopo il passo falso nel derby toscano contro l’Arezzo. In porta è confermatissimo l’ex Catanzaro Andrea Fulignati. Il terzetto difensivo sarà guidato da Lovato, con Guarino e Obaretin a completare il reparto. A centrocampo, le chiavi del gioco saranno affidate alla regia di Ghion e Yepes, mentre sulle fasce agiranno Elia e Ceesay. In avanti, spazio alla fantasia di Rareș Ilie alle spalle del terminale offensivo Marco Nasti.

Probabili Formazioni Modena-Empoli

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Santoro, Gerli, Pyyhtiä, Zampano; Defrel, Gliozzi

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Guarino, Obaretin, Lovato; Elia, Yepes, Ghion, Ceesay; Ilie, Ignacchiti; Nasti.

Guida TV Calcio: dove vedere Modena-Empoli?

La partita sarà trasmessa in diretta sui canali DAZN e anche su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega Serie B, e su Amazon Prime Video.

Migliori quote per Modena-Empoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Modena-Empoli

Il Modena arriva da 2 partite da Under, dopo aver iniziato il campionato cadetto con 2 match ad alto punteggio. L’Empoli sta subendo poco, ma sta segnando anche meno, ed è O/U 1-3 in questo avvio di campionato. Nelle partite dei toscani vediamo solo 1.8 gol totali di media e l’ultima volta che hanno affrontato il Modena la sfida si è chiusa a reti inviolate (0-0).

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.90

Risultati Scommesse Serie B 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (23-12-1, +7.36 unità)

SERIE B 2026-2027 (3-1, +0.97 unità)

Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅

Arezzo-Palermo: 2 +0 (AH) @1.60✅

Modena-Avellino: UNDER 2.5 @1.72✅

Mantova-Sampdoria: GOL SI @1.91❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.