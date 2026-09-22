Anche la Serie B, come la massima serie del calcio italiano, e gli altri campionati europei, è ferma per la lunga sosta delle nazionali che ci lascia il tempo di analizzare come è iniziato il campionato di calcio cadetto a livello di risultati, col Palermo al comando, quote antepost (dove sono sempre protagonisti i rosonero) e statistiche legate al betting. Aggiornamento Serie B.

Aggiornamento Serie B: il punto della situazione sul campionato cadetto

Il Palermo conferma l’ottimismo alla vigilia della Serie B 2026-2027 ed arriva alla prima pausa come capolista a 13 punti, ancora imbattuta. I rosanero sono arrivati alla pausa col 2-1 sul Padova e hanno il miglior attacco del campionato (10 gol all’attivo come Mantova e Verona). Proprio il Mantova ha iniziato forte ed è al 2° posto con 11 punti, assieme al Sudtirol che ha anche la miglior difesa del campionato cadetto con 3 gol al passivo. Queste prime 3 squadre, più il Cesena al 10° posto, sono le uniche imbattute in B (i romagnoli contano una vittoria ma ben 4 pareggi, compresi i 3 più recenti match chiusi con X).

La solidità difensiva si sta rivelando un asso della manica anche per Modena ed Ascoli che troviamo a 10 punti (entrambe hanno subito solo 4 gol nelle prime 5 giornate di campionato). Il Benevento dopo un avvio a rilento (1 solo punto nelle prime 3 giornate) si è sbloccato con 2 vittorie ed è nel groppone a 7 punti dove troviamo anche il Verona che come detto segna tanto, ma concede anche qualcosa di troppo (7 gol subiti nelle prime 5 giornate dall’Hellas).

Avvio tremendo per la Carrarese ultima con 1 punto, unica squadra a non aver ancora vinto, e peggior attacco del campionato cadetto con 2 soli gol all’attivo. A quota 3 punti anche il Catanzaro e la Juve Stabia, ma mentre i calabresi hanno perso 4 partite su 5, i campani scontano i -2 punti di penalizzazione o sarebbero messi meglio. La Sampdoria sembra vivere un altro anno orribile, ma almeno i blucerchiati arrivano alla pausa con una vittoria (la prima stagionale, il 2-1 contro il Catanzaro che sta peggio anche di loro) a seguito di 3 sconfitte, e nell’aria di Genova rimane negatività per un altro anno ai margini del calcio italiano, con più preoccupazioni di evitare la C che di tornare in A.

L’Arezzo al momento è al centro di una classifica che ovviamente è ancora cortissima, ma si è già visto un trend netto, quello di subire troppi gol, visto che ha la peggior difesa del campionato 13 gol al passivo, ed è anche una delle 4 squadre migliori da Over, con O/U 4-1 in questo avvio stagionale assieme a Vicenza, Verona e Pisa. Nelle partite dell’Arezzo si vede il numero più alto di reti complessive, 3.8 a match. Le migliori squadre da Under, per diversi motivi, sono Sudtirol e Carrarese, entrambe O/U 1-4, i primi per l’ottima difesa, i secondi per un attacco che non riesce proprio a segnare e nelle partite dei carrarini assistiamo ad appena 1.6 gol di media.

Prossimo turno: la 6° giornata di Serie B dal 9 al 11 ottobre

La 6° giornata di Serie B sarà aperta dall’anticipo di venerdì 9 ottobre, ore 20:30, quando allo Stadio Partenio scenderanno in campo Avellino-Sampdoria. Sabato il grosso delle partite come di consueto nel campionato di calcio cadetto. Segnaliamo Benevento-Cesena, con i padroni di casa che vogliono dare continuità alla loro ripresa, Arezzo-Cremonese, con i grigiorossi che non stanno vivendo l’avvio sognato (al momento sono fermi a 5 punti e 1 sola vittoria in campionato, anche se non perdono da 3 turni) e soprattutto Sudtirol-Ascoli che classifica alla mano è il big match di questo turno tra 2° e 5° in classifica.

Un altra partita dal forte richiamo tra due piazze importanti del calcio italiano, che sognano il ritorno nella massima serie, è quello tra Empoli-Palermo, ma come abbiamo visto i rosanero hanno ottime chance di ritornare in A, mentre per l’Empoli non sembra ancora il momento, e i toscani sono arrivati alla pausa con 3 sconfitte in 4 giornate.

Tre le partite di domenica, al via alle ore 15:00 con Catanzaro-Mantova, vedremo se i lombardi sapranno approfittare del momento no dei calabresi per vincere ancora e rimanere ai piani alti, o se il Catanzaro darà una svolta al proprio campionato. Due ore dopo tocca a Padova-Carrarese mentre a chiudere alle ore 19:30, dallo Stadio Braglia, un altro match molto interessante, Modena-Hellas Verona.

Quote Antepost: Palermo favorito per la vittoria del campionato cadetto

Secondo le quote antepost dei bookmakers per la vittoria finale del campionato di Serie B 2026-2027 il Palermo @1.90 è il grande favorito, sul Verona @6 sul Modena @8. La Cremonese @11 paga un avvio di stagione non proprio entusiasmante, come il Pisa @17, mentre il Mantova @26 prova a sorprendere. I book danno ancora credito a Padova @29 e Sampdoria @29, al pari del Sudtirol @29, più indietro l’Ascoli @34.

Quasi già scontato il ritorno in A del Palermo offerto appena @1.16 in questa lavagna che promuove anche il Verona @1.66 nonostante una partenza un po’ sotto tono dell’Hellas, come abbiamo visto anche dalla Cremonese che però @2.75 si gioca il terzo posto buono per la promozione con la stessa quota del Modena @2.75. Il Pisa @4.50 potrebbe inserirsi, più lontane tutte le altre, con gli analisti che sembra avere già le idee chiare su chi si giocherà davvero la promozione.

QUOTE PROMOZIONE

Arezzo @81.00

Ascoli @13.00

Avellino @11.00

Benevento @10.00

Carrarese @101.00

Catanzaro @21.00

Cesena @19.00

Cremonese @2.75

Empoli @11.00

Juve Stabia @41.00

Mantova @9.00

Modena @2.75

Padova @8.50

Palermo @1.16

Pisa @4.50

Sampdoria @8.00

Sudtirol @10.00

Verona @1.66

Vicenza @29.00

Virtus Entella @81.00

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