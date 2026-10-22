Il derby emiliano romagnolo di sabato 24 ottobre è una delle sfide più interessanti dell’8° giornata di Serie B, ed è proprio nello scontro del Braglia tra Modena e Cesena che si concentra la nostra free pick del weekend sul campionato di calcio cadetto. Pronostico Modena-Cesena 24 ottobre 2026.

Pronostico Modena-Cesena 24 ottobre 2026: analisi e statistiche

Le analisi di Modena-Cesena, match valido per la 8° giornata di Serie B 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Modena è al 4° posto con 13 punti. I padroni di casa guidati da Daniele Galloppa hanno iniziato bene il campionato con 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Arrivano però dal pesante passo falso esterno contro la Carrarese (sconfitta il 17 ottobre) che ha interrotto la loro striscia positiva. Il Braglia resta una fortezza con il 60% di vittorie casalinghe stagionali. La squadra vanta un attacco prolifico (1,7 gol di media), ma subisce ancora troppo nei primi tempi.

Il Cesena è più indietro, al 13° posto con 8 punti. La formazione di Alessandro Diamanti sta vivendo un momento di forte appannamento. Non vince da 5 partite (4 pareggi e 1 sconfitta), reduce dall’ultimo 1-1 interno contro l’Avellino. Fuori casa i bianconeri faticano sensibilmente (solo il 20% di vittorie) e presentano problemi di cinismo sotto porta (8 gol fatti e 9 subiti complessivi). La stella Cristian Shpendi (6 gol in 5 gare iniziali) è a secco da due turni e cerca il riscatto nel derby emiliano romagnolo.

Probabili Formazioni Modena-Cesena

MODENA (4-3-2-1): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling, Zampano; Bianco, Brugman, Santoro; Caso, Ambrosino; Belotti. All. Galloppa D.

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Gelli, Mangraviti, Frabotta; Bisoli, Bohinen, Pagano; D’Andrea, Shpendi, Fiori. All. Diamanti A.

Guida TV: dove vedere Modena-Cesena?

Il derby emiliano-romagnolo Modena-Cesena si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Braglia, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su LaB Channel di Amazon Prime Video.

Migliori quote per Modena-Cesena

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Modena-Cesena

L’ultimo incrocio ufficiale risale al marzo scorso proprio al Braglia ed è terminato 0-0. Allargando lo sguardo agli ultimi 5 scontri diretti, il bilancio pende a favore del Cesena con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 successo dei canarini. Noi giochiamo su un match da meno di 3 gol totali (in caso di esattamente 3 reti nel match avremo il rimborso pieno della puntata con la somma gol asiatica).

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.70

Risultati Scommesse Serie B 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (23-12-1, +7.36 unità)

SERIE B 2026-2027 (4-3, -0.23 unità)

Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅

Arezzo-Palermo: 2 +0 (AH) @1.60✅

Modena-Avellino: UNDER 2.5 @1.72✅

Mantova-Sampdoria: GOL SI @1.91❌

Modena-Empoli: UNDER 2.5 @1.90❌

Sudtirol-Ascoli: UNDER 2.5 @1.80✅

Padova-Entella: UNDER 2.5 @1.68❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.