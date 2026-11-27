Il campionato di calcio cadetto arriva da un turno infrasettimanale ma da sabato è già tempo per tornare in campo con la 14° giornata di Serie B che si dipanerà dal 28 al 30 novembre. Come free pick ci concentriamo su Modena-Padova. Pronostici Serie B giornata 14.

Pronostici Serie B giornata 14: programma completo e guida tv

Vediamo il programma completo e la guida tv della 14° giornata di Serie B che si giocherà tra sabato 28 e lunedì 30 novembre 2026. Diretta TV su DAZN e con LaB Channel su Amazon Prime Video.

PROGRAMMA COMPLETO 14° GIORNATA SERIE B

Sabato 28 novembre 2026

Ore 15:00 – Ascoli – Virtus Entella

Ore 15:00 – Carrarese – Juve Stabia

Ore 15:00 – Empoli – Hellas Verona

Ore 17:15 – L.R. Vicenza – Cesena

Ore 19:30 – Palermo – Benevento

Domenica 29 novembre 2026

Ore 15:00 – Modena – Padova

Ore 15:00 – Südtirol – Mantova

Ore 17:15 – Sampdoria – Cremonese

Ore 19:30 – Arezzo – Pisa

Lunedì 30 novembre 2026

Ore 20:30 – Catanzaro – Avellino

Big Match 14° giornata Serie B

Palermo-Benevento (Sabato 28 novembre, ore 19:30). È la sfida di cartello del sabato sera tra due squadre reduci da larghe vittorie casalinghe nel turno infrasettimanale. I rosanero guidano la classifica con 30 punti e il miglior attacco del torneo (30 reti segnate) dopo il 4-1 rifilato al Sudtirol mentre i campani occupano l’ottavo posto a quota 19 e arrivano dal travolgente 5-0 inflitto all’Empoli

Sampdoria-Cremonese (Domenica 29 novembre, ore 17:15). Incrocio di grande blasone a Marassi tra due formazioni separate da appena due lunghezze. I blucerchiati (10° a 17 punti) attraversano un ottimo momento di forma grazie a due successi consecutivi contro Benevento e Padova, mentre i grigiorossi (14° a 15 punti) hanno bisogno di punti per interrompere una serie di due ko di fila contro Sudtirol e Avellino.

Catanzaro-Avellino (Lunedì 30 novembre, ore 20:30). Il posticipo del lunedì mette di fronte due squadre in piena fiducia al “Ceravolo”. Gli irpini sono terzi a quota 22 punti e hanno espugnato Cremona nell’ultimo turno, mentre i calabresi (17° a 12 punti) hanno rilanciato le proprie ambizioni salvezza con due vittorie consecutive contro Palermo e Juve Stabia.

Pronostico Modena-Padova, 14° giornata Serie B

Modena-Padova. (Domenica 29 novembre, ore 15:00). I canarini secondi in classifica con 27 punti e forte della miglior difesa del campionato (soli 11 gol subiti), puntano a tenere il passo della capolista davanti al proprio pubblico. Il Padova (12° a 16 punti) cerca invece riscatto al “Braglia” dopo la sconfitta interna contro la Samp. Al Braglia i canarini hanno concesso solo 5 gol totali in 6 partite e in generale arriva da 4 Under di fila dopo l’1-1 nel turno infrasettimanale contro il Pisa. Il Padova arriva da 3 Under consecutivi in trasferta e non sarà facile segnare al Modena. Giochiamo la somma gol asiatica su meno di 3 gol (in caso di 3 gol esatti avremo il rimborso sulla puntata. Negli ultimi 9 precedenti tra queste due squadre non abbiamo mai visto più di 3 gol (in tre occasioni 3 gol totali per un rimborso e negli altri sei casi 2 o meno gol totali realizzati in questi scontri diretti).

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.65

Risultati Scommesse Serie B 2026-2027

SERIE B 2026-2027 (8-3-1, +3.10 unità)

Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅

Arezzo-Palermo: 2 +0 (AH) @1.60✅

Modena-Avellino: UNDER 2.5 @1.72✅

Mantova-Sampdoria: GOL SI @1.91❌

Modena-Empoli: UNDER 2.5 @1.90❌

Sudtirol-Ascoli: UNDER 2.5 @1.80✅

Padova-Entella: UNDER 2.5 @1.68❌

Modena-Cesena: UNDER 3.0 @1.700️⃣

Padova-Sudtirol: UNDER 2.5 @1.68✅

Modena-Mantova: UNDER 2.5 @2.10✅

Benevento-Avellino: GOL SI @1.80✅

Avellino-Mantova: GOL SI @1.75✅

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