Il campionato di calcio cadetto arriva da un turno infrasettimanale ma da sabato è già tempo per tornare in campo con la 14° giornata di Serie B che si dipanerà dal 28 al 30 novembre. Come free pick ci concentriamo su Modena-Padova. Pronostici Serie B giornata 14.
Pronostici Serie B giornata 14: programma completo e guida tv
Vediamo il programma completo e la guida tv della 14° giornata di Serie B che si giocherà tra sabato 28 e lunedì 30 novembre 2026. Diretta TV su DAZN e con LaB Channel su Amazon Prime Video.
PROGRAMMA COMPLETO 14° GIORNATA SERIE B
Sabato 28 novembre 2026
Ore 15:00 – Ascoli – Virtus Entella
Ore 15:00 – Carrarese – Juve Stabia
Ore 15:00 – Empoli – Hellas Verona
Ore 17:15 – L.R. Vicenza – Cesena
Ore 19:30 – Palermo – Benevento
Domenica 29 novembre 2026
Ore 15:00 – Modena – Padova
Ore 15:00 – Südtirol – Mantova
Ore 17:15 – Sampdoria – Cremonese
Ore 19:30 – Arezzo – Pisa
Lunedì 30 novembre 2026
Ore 20:30 – Catanzaro – Avellino
Big Match 14° giornata Serie B
Palermo-Benevento (Sabato 28 novembre, ore 19:30). È la sfida di cartello del sabato sera tra due squadre reduci da larghe vittorie casalinghe nel turno infrasettimanale. I rosanero guidano la classifica con 30 punti e il miglior attacco del torneo (30 reti segnate) dopo il 4-1 rifilato al Sudtirol mentre i campani occupano l’ottavo posto a quota 19 e arrivano dal travolgente 5-0 inflitto all’Empoli
Sampdoria-Cremonese (Domenica 29 novembre, ore 17:15). Incrocio di grande blasone a Marassi tra due formazioni separate da appena due lunghezze. I blucerchiati (10° a 17 punti) attraversano un ottimo momento di forma grazie a due successi consecutivi contro Benevento e Padova, mentre i grigiorossi (14° a 15 punti) hanno bisogno di punti per interrompere una serie di due ko di fila contro Sudtirol e Avellino.
Catanzaro-Avellino (Lunedì 30 novembre, ore 20:30). Il posticipo del lunedì mette di fronte due squadre in piena fiducia al “Ceravolo”. Gli irpini sono terzi a quota 22 punti e hanno espugnato Cremona nell’ultimo turno, mentre i calabresi (17° a 12 punti) hanno rilanciato le proprie ambizioni salvezza con due vittorie consecutive contro Palermo e Juve Stabia.
Pronostico Modena-Padova, 14° giornata Serie B
Modena-Padova. (Domenica 29 novembre, ore 15:00). I canarini secondi in classifica con 27 punti e forte della miglior difesa del campionato (soli 11 gol subiti), puntano a tenere il passo della capolista davanti al proprio pubblico. Il Padova (12° a 16 punti) cerca invece riscatto al “Braglia” dopo la sconfitta interna contro la Samp. Al Braglia i canarini hanno concesso solo 5 gol totali in 6 partite e in generale arriva da 4 Under di fila dopo l’1-1 nel turno infrasettimanale contro il Pisa. Il Padova arriva da 3 Under consecutivi in trasferta e non sarà facile segnare al Modena. Giochiamo la somma gol asiatica su meno di 3 gol (in caso di 3 gol esatti avremo il rimborso sulla puntata. Negli ultimi 9 precedenti tra queste due squadre non abbiamo mai visto più di 3 gol (in tre occasioni 3 gol totali per un rimborso e negli altri sei casi 2 o meno gol totali realizzati in questi scontri diretti).
PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.65
Risultati Scommesse Serie B 2026-2027
SERIE B 2026-2027 (8-3-1, +3.10 unità)
Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅
Arezzo-Palermo: 2 +0 (AH) @1.60✅
Modena-Avellino: UNDER 2.5 @1.72✅
Mantova-Sampdoria: GOL SI @1.91❌
Modena-Empoli: UNDER 2.5 @1.90❌
Sudtirol-Ascoli: UNDER 2.5 @1.80✅
Padova-Entella: UNDER 2.5 @1.68❌
Modena-Cesena: UNDER 3.0 @1.700️⃣
Padova-Sudtirol: UNDER 2.5 @1.68✅
Modena-Mantova: UNDER 2.5 @2.10✅
Benevento-Avellino: GOL SI @1.80✅
Avellino-Mantova: GOL SI @1.75✅
Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€
Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.