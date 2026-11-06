Dal 6 al 8 novembre si gioca l’11° giornata di Serie B e tra le sfide più interessanti del campionato di calcio cadetto ci concentriamo in particolare sul big match Benevento-Avellino come free pick di questo turno. Pronostici Serie B giornata 11.

Pronostici Serie B giornata 11: programma completo e guida tv

Nel fine settimana torna il campionato di calcio cadetto con l’11° giornata di Serie B che si disputa da venerdì 6 a domenica 8 novembre 2026. Tutte le 10 partite del turno sono trasmesse in diretta streaming su DAZN oltre ad essere visibili tramite il canale ufficiale della Lega LaB Channel (disponibile in abbonamento su Amazon Prime Video e OneFootball TV).

Venerdì 6 novembre 2026

Ore 20:30 – Ascoli – Palermo

Sabato 7 novembre 2026

Ore 15:00 – Cesena – Catanzaro

– Cesena – Catanzaro Ore 15:00 – Juve Stabia – Arezzo

– Juve Stabia – Arezzo Ore 15:00 – Padova – Empoli

– Padova – Empoli Ore 15:00 – Pisa – Südtirol

– Pisa – Südtirol Ore 17:15 – Mantova – Hellas Verona

– Mantova – Hellas Verona Ore 19:30 – Benevento – Avellino

Domenica 8 novembre 2026

Ore 15:00 – Virtus Entella – Modena

– Virtus Entella – Modena Ore 17:15 – Carrarese – Sampdoria

– Carrarese – Sampdoria Ore 19:30 – L.R. Vicenza – Cremonese

CLASSIFICA SERIE B 2026-2027

Palermo – 26

Modena – 20

Ascoli – 19

Mantova – 18

Hellas Verona – 15

Avellino – 15

Benevento – 15

Pisa – 15

Südtirol – 14

Padova – 14

Cremonese – 12

Cesena – 12

Arezzo – 11

Virtus Entella – 10

Carrarese – 10

Juve Stabia – 9 (-4 punti penalizzazione)

L.R. Vicenza – 9

Empoli – 8

Sampdoria – 8

Catanzaro – 6

Le sfide del 11° giornata di Serie B

Vediamo le sfide più interessanti di questo turno di B, iniziando subito dal big match nell’anticipo di venerdì sera, Ascoli-Palermo, scontro al vertice che apre il turno e promette scintille, con lo stadio Del Duca già tutto esaurito per l’occasione. I rosanero guidano saldamente il campionato a quota 26 punti e sono ancora imbattuti. Arrivano dalla grande rimonta per 3-1 sul Vicenza, mostrando la solidità tipica della capolista. I marchigiani occupano il terzo posto con 19 punti e vantano la miglior difesa del torneo (solo 6 gol subiti in 10 gare).

Da non perdere sabato anche Mantova-Hellas Verona, un derby del Garda ad altissima quota che mette di fronte due delle squadre più in forma e propositive del campionato. Quarti in classifica con 18 punti, i lombardi si godono lo stato di grazia di Francesco Ruocco (già 5 gol a referto) e cercano il definitivo salto di qualità contro una retrocessa dalla Serie A. L’Hellas insegue a 15 punti ed è reduce da un netto e convincente 3-0 contro la Carrarese. L’attaccante Daniel Mosquera (6 reti) è il pericolo pubblico numero uno per le difese avversarie.

Infine domenica segnaliamo la seconda in classifica che fa visita a un campo tradizionalmente ostico e storicamente complicato da espugnare in Virtus Entella-Modena. canarini sono la seconda forza del campionato con 20 punti e si affidano al killer-instinct di Andrea Belotti, autore fin qui di 6 reti. Un passo falso potrebbe far perdere loro il contatto con il Palermo. I liguri navigano a quota 10 punti e hanno un disperato bisogno di una vittoria di prestigio per uscire dalle zone calde e rilanciare le proprie ambizioni.

Pronostico Benevento-Avellino: free pick 11° giornata Serie B

Il caldissimo derby campano di questa stagione tra Benevento-Avellino si gioca nei piani alti della classifica, con entrambe le squadre appaiate a quota 15 punti. I giallorossi devono riscattare lo stop della scorsa settimana (2-0 subìto a Cremona) e vogliono sfruttare il fattore campo per rilanciarsi. Gli irpini volano sulle ali dell’entusiasmo dopo aver travolto il Pisa per 2-0 nell’ultimo turno, agganciando proprio i diretti rivali in classifica.

BENEVENTO (4-3-3): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Saio, Beruatto; Siatounis, Maita, Kouan; Cherubini, Salvemini, Okereke. All. Floro Flores.

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira. All. Nesta.

Negli ultimi 2 confronti entrambi le squadre sono andate a segno (2-1 per l’Avellino in casa e 2-2 a Benevento) e pensiamo lo faranno anche in questa importante sfida. Parliamo di due attacchi che hanno segnato rispettivamente 14 e 15 gol, ed entrambe le difese hanno concesso 10 gol nelle prime 10 partite di campionato.

PRONOSTICO: GOL SI @1.80

Risultati Scommesse Serie B 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (23-12-1, +7.36 unità)

SERIE B 2026-2027 (6-3-1, +1.55 unità)

Palermo-Juve Stabia: 1 @1.65✅

Arezzo-Palermo: 2 +0 (AH) @1.60✅

Modena-Avellino: UNDER 2.5 @1.72✅

Mantova-Sampdoria: GOL SI @1.91❌

Modena-Empoli: UNDER 2.5 @1.90❌

Sudtirol-Ascoli: UNDER 2.5 @1.80✅

Padova-Entella: UNDER 2.5 @1.68❌

Modena-Cesena: UNDER 3.0 @1.700️⃣

Padova-Sudtirol: UNDER 2.5 @1.68✅

Modena-Mantova: UNDER 2.5 @2.10✅

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