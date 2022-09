Pronostici Serie B: 7a giornata con FREE PICK Cittadella-Ternana e doppia MULTIGOL

Pronostici Serie B 7a giornata. Dopo la sosta delle nazionali tornano i campionati di calcio, compreso quello cadetto in Italia che ci regala alcune sfide interessanti, su tutti l’esordio in panchina di Cannavaro nel posticipo di domenica sera, Benevento-Ascoli.

Pronostici Serie B 7a giornata: anticipo Cosenza-Como

È la sfida Cosenza-Como di venerdì alle ore 20:30, ad aprire la settima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa, a 8 punti in classifica, hanno ottenuto un sofferto pareggio nell’ultima sfida contro il Sudtirol (1-1) e attraversano un periodo di alti e bassi (5 punti in 5 giornate con 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Discorso diverso per il Como, che si trova al penultimo posto in classifica ed è ancora a secco di vittorie in questo campionato (3 pareggi e 3 sconfitte). Vediamo se basterà il cambio in panchina con Moreno Longo chiamato a sostituire Giacomo Gattuso. Se l’innesto di Fabregas non sembra aver portato i frutti sperati, la nota positiva per gli ospiti arriva certamente da Cutrone, autore di una doppietta nel 3-3 ottenuto contro la Spal nell’ultimo turno. Il Como, però, non batte il Cosenza dal lontano 2002.

Pronostici Serie B 7a giornata: le prime partite di sabato

La capolista Brescia, che nelle ultime 4 partite ha sempre vinto, è ospite del Bari, a 12 punti e imbattuto in questo avvio di stagione (3 vittorie e 3 pareggi). Entrambe le formazioni si presentano a questa sfida dopo aver ottenuto una vittoria di misura nell’ultimo turno. Sono 32 i precedenti tra le 2 squadre (tra Serie A e Serie B), con 15 vittorie per il Bari, 6 per il Brescia e 11 pareggi.

Il Cagliari dovrà vedersela con il Venezia, reduce da uno scialbo pareggio casalingo contro il fanalino di coda Pisa. Nelle ultime 8 sfide tra i due club, tra Serie A e Serie B, il Venezia ha vinto solo una volta, nella sfida casalinga del lontano 26 gennaio 2003 (3-0, in Serie B).

Il Parma è reduce dal successo esterno per 1-3 in casa dell’Ascoli, affronta il Frosinone, terzo a 12 punti. La difesa del Frosinone è fin qui la seconda meno battuta del campionato, con 3 reti subite, arrivate tutte nelle 2 sconfitte patite contro Benevento (2-1) e Cittadella (1-0). Il Parma, però, in casa ha sempre segnato almeno una rete in questo inizio di stagione. Sono 9 i precedenti tra i due club con 3 vittorie del Frosinone, 3 del Parma e 3 pareggi.

Free Pick: Multigol su Reggina e Palermo

La capolista Reggina, a punteggio pieno nelle ultime 4 giornate, vuole mantenere la vetta della classifica nella trasferta di Modena, squadra che in questo avvio di stagione ha ottenuto solamente 3 punti e che nelle ultime 3 partite ha sempre perso. I calabresi, inoltre, possono contare sul miglior attacco (14 reti fatte) e la miglior difesa (2 reti subite). Il Modena, viceversa, ha sempre subito almeno una rete.

Palermo-Sudtirol, entrambe a 7 punti in classifica, si sfidano allo Stadio Renzo Barbera. Gli ospiti, dopo un avvio di stagione disastroso si sono ripresi con 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 partite, anche grazie al cambio in panchina, con l’arrivo di Pierpaolo Bisoli. Il Palermo ha sempre segnato almeno un gol in casa quest’anno. Tranne a Como, il Sudtirol ha invece sempre subito almeno un gol nelle precedenti partite. Mattia Brunori è andato sempre a segno nelle prime 3 uscite casalinghe dei palermitani in questa stagione.

DOPPIA @1.68

Modena-Reggina: REGGINA MULTIGOL 1-3

Palermo-Sudtirol: PALERMO MULTIGOL 1-3

Pronostici Serie B 7a giornata: FREE PICK Cittadella-Ternana

La Ternana, capace di conquistare 7 punti nelle ultime 3 partite e reduce dal doppio successo contro Parma (2-3) e Perugia (1-0), è ospite di un Cittadella caduto malamente nell’ultima giornata di campionato, in casa della capolista Reggina (3-0), con una difesa davvero problematica.

Il Cittadella, però, è ancora imbattuto al Tombolato, mentre la Ternana in trasferta ha subito finora sempre almeno due reti. Negli ultimi 10 incontri tra le due squadre (tutti in Serie B) sono arrivate 4 vittorie della Ternana, 5 pareggi e 1 sola vittoria del Cittadella (il 3 settembre 2016). In 7 partite su 10 (e in tutte le 4 più recenti) entrambe le squadre sono andate a segno e per quanto detto anche prima in analisi, giochiamo GOL SI @1.76.

Pronostici Serie B 7a giornata: le altre sfide del sabato

Sfida affascinante tra Spal-Genoa, rispettivamente al nono e quinto posto in classifica, ma separate solamente da 2 punti (9 per i ferraresi, 11 per i liguri). Il Genoa è reduce dalla vittoria interna contro il Modena (1-0). Attenzione alla Spal che, pur avendo pareggiato 3-3 a Como nell’ultimo turno di campionato, è reduce da 5 risultati utili consecutivi. Il totale dei 16 precedenti vede 5 vittorie della Spal, 4 del Genoa e 7 pareggi.

Sfida tra bassifondi della classifica tra Perugia-Pisa, a 4 e 2 punti. Il Perugia ha evidenti problemi nel reparto offensivo ed è arrivato anche il cambio di allenatore, con l’esonero di Fabrizio Castori, sostituito da Silvio Baldini. Situazione molto simile in quel di Pisa, fanalino di coda del campionato ed anche in questo caso la dirigenza ha deciso di richiamare Luca D’Angelo per sostituire l’esonerato Maran. Un ritorno al passato per il mister che lo scorso anno sfiorò l’impresa del ritorno in Serie A. Ci sarà anche da curare il mal di trasferta dei pisani che, considerando anche il finale della scorsa stagione, delle ultime 10 trasferte ne hanno vinta solamente una.

Posticipo Benevento-Ascoli, debutto per Cannavaro

Chiude la settima giornata del campionato cadetto la sfida tra Benevento-Ascoli, con le 2 squadre che si affrontano in una situazione simile. Separate da un solo punto in classifica (7 il Benevento, 8 l’Ascoli), entrambe cercano il riscatto, dopo aver perso le ultime 2 partite di campionato.

Due sconfitte che sono costate la panchina a Fabio Caserta, sostituito da Fabio Cannavaro, alla sua prima esperienza in Italia, ma già vincente in Cina, dove ha conquistato uno scudetto e una Supercoppa con il Guangzhou. Sono 9 i precedenti fra le due squadre in serie B, con un bilancio in perfetta parità: 2 vittorie del Benevento, 2 dell’Ascoli e 5 pareggi.

