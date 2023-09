Pronostici Serie B 5a giornata 2023-24. Dopo la sosta per le nazionali di torna in campo con i campionati, tra cui quello cadetto in Italia con la 5° giornata di Serie B, un lungo turno che si disputerà dal 15 al 18 settembre 2023.

Pronostici Serie B 5a giornata 2023-24: le sfide da non perdere

Venerdì 15 settembre sarà Venezia-Spezia ad aprire la 5° giornata di Serie B. Spezia ferma a 1 punto guadagnato alla prima giornata (ma con una partita in meno). I lagunari sono imbattuti con 2 vittorie e 2 pareggi, 6 gol fatti e 2 concessi. Il Venezia è imbattuto nei sei confronti disputati negli anni 2000 in Serie B contro lo Spezia: due vittorie e quattro pareggi. Le quote favoriscono il Venezia @2.25 per la vittoria allo Stadio Pierluigi Penzo.

Il grosso delle partite (6) si giocano sabato. Ci concentriamo su Pisa-Bari, due tra le pretendenti ai playoff che non sono partite benissimo. Il Pisa dopo la prima vittoria a sorpresa sul campo della Samp, ha perso le successive 2 partite. I pugliesi hanno giocato una partita in più (4) ma hanno pareggiato 3 volte e sono una squadra che finora ha segnato 2 gol concedendone solo 1 per 4 Under su 4. Sono 6 gli Under negli ultimi 8 precedenti, un altro Under 2.5 si gioca @1.65. Il Bari è rimasto imbattuto nelle ultime sette sfide contro il Pisa in Serie B (3V, 4N), subendo solo due gol in questo parziale. I toscani hanno vinto solo una delle ultime 11 partite in Serie B (2N, 8P); l’unica vittoria del parziale, al debutto in questo campionato contro la Sampdoria, è anche l’unica volta in cui ha segnato più di un gol nel periodo.

2 partite alla domenica, del big match Catanzaro-Parma parliamo dopo in free pick. L’altra partita è Como-Ternana. Gli umbri dopo 3 sconfitte si sono un pò sbloccati con lo 0-0 contro il Bari. 1 sconfitta, 1 pareggio e 1 vittoria lo scorso turno, sta andando a migliorare il cammino del Como. Sono due squadre che segnano poco, valutate Under 2.5 @1.83 anche qui.

Il turno si chiude lunedì col posticipo Sampdoria-Cittadella. Turbolenze in casa blucerchiata dopo un avvio ben sotto le attese. La squadra di Pirlo, a quota 2 punti in virtù della penalizzazione, non vince dalla prima giornata e ha perso entrambe le gare casalinghe fin qui disputate, tenendo la porta inviolata solo in 1 partita du 4. Meglio il Cittadella, anche se dopo la vittoria all’esordio ha perso a Parma, poi sono seguiti 2 pareggi. Al Ferraris la Samp è favorita per la vittoria, ma la quota è salita sopra la pari, fino @2.10. Nelle sei sfide tra Sampdoria e Cittadella in Serie B, tutte negli anni 2000, i blucerchiati non hanno mai perso.

Pronostici Serie B 5a giornata 2023-24: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata e a seguire il programma completo di tutte le partite di questo turno.

Pronostici Serie B 5a giornata 2023-24: FREE PICK Catanzaro-Parma

Procediamo con 2 su 2 in questo inizio di campionato di Serie B con le nostre scommesse gratuite.

RECAP FREE PICK SERIE B 2023-24

Parma-Cittadella: 1 @1.87✅

Modena-Pisa: UNDER 2.5 @1.65✅

Per questa settimana abbiamo puntato su Catanzaro-Parma dallo Stadio Nicola Ceravolo. I calabresi sono primi a sorpresa con 10 punti, gli stessi dei Ducali, quindi questo è un vero e proprio scontro al vertice. Curiosamente, Catanzaro e Parma hanno anche tentato lo stesso numero di tiri totali finora in questo campionato: 52, alle spalle di Cremonese (77), Venezia (61), Ternana (58) e Cittadella (57).

Il Catanzaro dopo il pareggio all’esordio ha vinto 3 partite di fila. Al contrario il Parma dopo 3 vittorie è stato fermato sullo 0-0 nel derby con la Reggiana al Tardini. La quota degli ospiti è cresciuta molto per la vittoria, ma noi continuiamo ad appoggiare gli emiliani e consigliamo PARMA +0.25 (AH) @1.93. Andremo in cassa (metà) anche in caso di pareggio.

