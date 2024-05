Partita che vale una stagione, quella in programma domenica 2 giugno 2024, alle ore 20.30, allo stadio Pier Luigi Penzo, tra i padroni di casa del Venezia e la Cremonese, dopo lo 0 a 0 del match di andata. Pronostico Venezia-Cremonese, PlayOff Serie B del 02/06/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La partita di andata di questa finale dei Play-Off di Serie B, giocata a Cremona, è finita per 0 a 0. Ora il Venezia ha due risultati utili, la vittoria e il pareggio per salire in Serie A, mentre la Cremonese deve solo vincere.

Il Venezia, di Mister Paolo Vanoli, arriva a questo match casalingio, dopo aver superato in semifinale di questi PlayOff di Serie B, il Palermo, battuto in trasferta per 1 a 0 e in casa per 2 a 1

La squadra della Cremonese, arriva a questo match casalingo che può valere una stagione, dopo aver superato brillantemente in semifinale il Catanzaro, pareggiando 2 a 2 in Calabria e vincendo la partita di ritorno in casa, con un sonoro 4 a 1.

Le probabili formazioni di Venezia-Cremonese

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Antov; Vazquez, Coda. All. Stroppa.

Dove vederla in TV

Catanzaro-Cremonese sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN domenica 2 giugno alle ore 20.30.

Quote Scommesse offerte dai Bookmaker per il match tra Venezia-Cremonese

Pronostico Venezia-Cremonese, PlayOff Serie B del 02/06/2024

Partita che si preannuncia equilibratissima come la gara di andata, ma il Venezia può contare su 2 risultati utili su 3. Il nostro pronostico è vittoria Venezia a quota 2.10 su Sisal e su Betflag.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 1-0

