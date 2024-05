Pronostico Venezia-Palermo 24 maggio 2024. Il Venezia, forte del vantaggio della gara di andata, prova a chiudere la qualificazione alla finale playoffs davanti al proprio pubblico contro il Palermo. Il pronostico per Venezia-Palermo di Serie B, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Venezia-Palermo 24 maggio 2024: lo stato di forma delle squadre

Il Venezia, oltre al vantaggio della classifica finale, ha ottenuto la vittoria in gara 1 in casa del Palermo. Questo comporta per i veneti che devono perdere con 2 gol di scarto per non accedere alla finalissima. Per quanto si è visto nella gara di andata ed in tutto il campionato, la squadra di Paolo Vanoli sembra avere un altro motore rispetto agli avversari.

Michele Mignani rischia di vedere infrangersi il proprio sogno a Venezia. L’ex allenatore del Bari, entrato a stagione in corso ad Eugenio Corini, ha portato i rosanero fin qui. La gara in casa ha dimostrato come i rosanero, rispetto agli avversari, dipendano molto dalle giocate dei singoli.

Pronostico Venezia-Palermo 24 maggio 2024: Le probabili formazioni

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessman, Andersen, Bjarkason; Pohjanpalo, Pierini.

Palermo (3-5-2): Desplanches; Graves, Lucioni, Marconi; Diakité, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Soleri.

Pronostico Venezia-Palermo 24 maggio 2024: Dove vederla in TV

Venezia-Palermo sarà trasmessa, in diretta SKY e DAZN venerdì 24 maggio 20.30.

Pronostico per questa partita di Serie B

Non crediamo che il Venezia si lasci scappare questa opportunità di fare la finale playoffs, dopo essere stata fino all’ultima giornata in lotta per la promozione diretta. Un pronostico “safe” è sicuramente la doppia chance in loro favore.

Pronostico: 1X 1.27 Betway, 1.25 AdmiralBet

Risultato esatto Venezia-Palermo

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 2-0