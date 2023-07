Sabato 8 luglio 2023, è in programma la sedicesima giornata del campionato di calcio finlandese di Veikkausliiga. Pronostici Veikkausliiga Finlandia: KuPS-VPS e i match della sedicesima giornata, scopri le quote offerte dai bookmaker e i nostri consigli per le tue scommesse.

La testa della classifica dopo 15 giornate di campionato

A guidare la classifica del campionato di calcio finlandese di Veikkausliiga, troviamo il KuPS con 31 punti e 15 partite giocate, al secondo posto con 28, HJK con 15 partite giocate, al terzo posto sempre con 28 punti, SJK, ma con sole 13 partite disputate e in quarta posizione con 24 punti, Oulu, con 14 match disputati.

Pronostici Veikkausliiga Finlandia: KuPS-VPS

KuPS-VPS è il classico testa-coda, infatti la squadra di casa guida la classifica del campionato con 31 punti, frutto di 10 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte, ed è reduce dalla vittoria per 4 a 3 ottenuta in trasferta contro il Lahti. Il VPS è ultimo con soli 9 punti, ma viene dalla bella vittoria interna per 3 a 0 ottenuta contro Inter Turku.

Per i bookmaker non ci dovrebbe essere partita. La vittoria dei padroni di casa del KuPS infatti è offerta a quota 1.53, sia su Bullibet che su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.75, mentre la vittoria esterna del VPS offerta a quota 5.80.

Le altre partite in programma

Vittoria interna nettamente favorita per il match tra HJK e Lathi, mentre molto più equilibrate le altre partite in programma. Haka-Inter Turku, con il pareggio che potrebbe accontentare entrambe le formazioni, anche KTP e Ilves ha buone possibilità di finire in parità, mentre il SJK-Honka, leggera prevalenza per la vittoria interna offerta a quota 2.20.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.