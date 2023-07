Nel fine settimana tornano in campo le squadre del campionato finlandese di Veikkausliiga, per giocare la sedicesima giornata di campionato. Pronostici Veikkausliiga Finlandia: Inter Turku-SJK e i match della sedicesima giornata del 22-23 luglio 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e i nostri pronostici.

Partite di Veikkausliiga di sabato 22 luglio 2023

Sono tre le partite in programma sabato 22 luglio 2023, valide per la sedicesima giornata di campionato. Secondo le quote offerte dai bookmaker in due partite il segno 1 è ampiamente favorito per la vittoria e stiamo parlando dei match tra HJK e Ilves e nella partita che vede opposte Oulu e KTP.

Molto più interessante il match che scendere in campo Inter Turku e SJK. La squadra di casa dell’Inter di Turku è sesta in classifica con 19 punti, ma nelle ultime 4 partite di Veikkausliiga giocate, sono arrivati solo due punti, frutto di 2 sconfitte e di 2 pareggi ottenuti conto Haka e KuPS.

La squadra ospite del SJK di Seinäjoki, è in testa alla classifica con 32 punti, a pari merito con kuPS, ma con due partite da recuperare, ed è reduce dal pareggio ottenuto in trasferta per 1 a 1 contro il Lahti.

Per i bookmaker la partita sarà molto equilibrata, infatti il successo dei padroni di casa dell’Inter Turku si gioca a quota 2.45 sia su Sisal che su Bullibet, il pareggio offerto a quota 3.20, la vittoria esterna pagata a quota 2.70. Pronostico X2

Pronostici Veikkausliiga Finlandia: i match in programma domenica 23/07/2023

Sono due le partite in programma domenica 23/07/2023. Nel match tra VPS e Haka, vittoria interna favorita a quota 1.73, mentre più incerta la partita tra Lahti e Mariehamn, con i padroni di casa favoriti.

Il successo interno giocato a quota 2.05, il pareggio offerto a quota 3.15 su Starcasinò e a quota 3.20 su Netbet, mentre la vittoria esterna del Mariehamn è offerta a quota 3.50. Pronostico 1X

