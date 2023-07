Tra sabato 15 e lunedì 17 luglio 2023, si giocano le partite della diciassettesima giornata del campionato di calcio finlandese di Veikkausliiga.Pronostico Inter Turku-KuPS e i match di Veikkausliiga finlandese del 15-16-17 luglio 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker per queste partite.

Quote Ilves-Mariehamn e VPS-Oulu del 15 luglio 2023

Per i match del campionato finlandese di Veikkausliiga, sabato 15 luglio sono in programma due partite. Alle ore 14 si affrontano Ilves-Mariehamn, con i padroni di casa ampiamente favoriti per la vittoria del match, il successo interno è infatti offerto a quota 1.60, sia su Sisal che su Starcasinò.

Alle ore 16 è la volta della partita tra VPS e Oulu, partite che secondo le quote offerte dai bookmaker si preannuncia molto equilibrata. Vittoria interna offerta a quota 2.45, il pareggio giocato a 3.20, la vittoria esterna a quota 2.40.

Pronostico Lahti-SJK e Inter Turku-KuPS

Domenica 16 luglio 2023, è in programma la sfida tra Lahti e SJK, segno 2 favorito per il successo offerto a quota 1.80. Lunedì si gioca il posticipo tra Inter Turku che ospita la capolista KuPS.

Partita molto incerta nelle quote, con il successo esterno pagato a quota 2.40, il pareggio bancato a quota 3.10, mentre il successo dei padroni di casa è giocato a quota 2.75 su Starcasinò e a quota 2.78 su Netbet.

