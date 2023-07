La diciottesima giornata del campionato di calcio finlandese di Veikkausliga, si conclude domenica 30 luglio 2023, con quattro partite in programma. Pronostico KuPS-KTP e le partite di Veikkausliga in programma domenica 30/07/2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e i nostri pronostici.

Pronostico KuPS-KTP di Veikkausliga

La vice capolista KuPS, è seconda in classifica con 32 punti, a meno tre dalla capolista SJK. Il Kuopion Palloseura, è reduce da 7 punti nelle ultime 5 partite di campionato, frutto di 2 vittorie, 2 sconfitte e del pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Inter Turku.

La formazione ospite del KTP, è nona in classifica in Veikkausliga con 17 punti, a pari merito con l’Ilves, ed è reduce dalla sconfitta subita per 3 reti a 1 in trasferta contro Oulu.

Per i bookmaker segno 1 ampiamente favorito per la vittoria, offerto a quota 1.40 su Sisal e a quota 1.42 su Netbet, il pareggio offerto a quota 4.20, il colpo esterno paga 6 volte la posta giocata. Pronostico 1

Le altre partite in programma domenica 30 Luglio

Segno 1 favorito nel match tra Haka-Lahti, il successo dei padroni di casa è inserito in lavagna a quota 1.80. Vittoria interna favorita dai bookmaker anche nella partita tra Honka-Olou, bancata a quota 1.90.

Più equilibrata invece la partita che vede opposte Mariehamn e Inter Turku. Il successo dei padroni di casa è giocato a quota 1.80, il pareggio offerto a quota 3.25, sia su Bullibet che su Starcasinò, mentre la vittoria esterna è giocata a quota 2.35. Pronostico X2

