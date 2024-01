Pronostici Calciomercato 2 gennaio 2024. Inizia l’anno ed inizia anche la finestra invernale di calciomercato. Max Allegri chiede rinforzi per la sua Juventus, in particolare a centrocampo. I fischi di San Siro non sono un buon presagio per Leao che potrebbe lasciare il Milan; sirene estere per lui, in particolare occhio all Barcellona.

Pronostici Calciomercato 2 gennaio 2024: rinforzi per la Juventus di Allegri

La Juventus è tornata protagonista e con 40 punti in 17 giornate è al secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter, e unica squadra che sembra poter tenere aperto il campionato e tenere il passo dei nerazzurri, tutto questo senza due elementi fondamentali in mezzo al campo come Paul Pogba e Nicolò Fagioli, out praticamente dall’inizio della stagione.

Massimiliano Allegri chiede rinforzi proprio a centrocampo già da gennaio: il favorito è Kalvin Phillips, ormai fuori dal progetto del City e visto in bianconero @2, seguito da un altro giocatore della Premier League, Pierre Hojbjerg del Tottenham, offerto @2,75.

Leggermente attardato il talento serbo dell’Udinese Lazar Samardzic, seguito con forza anche dal Napoli, e proposto @3, mentre sembra più remota la possibilità di acquistare in questa sessione di calciomercato Andrea Colpani, fissato @6, e soprattutto Rodrigo De Paul, dato di ritorno in Italia @8 volte la posta.

Pronostici Calciomercato 2 gennaio 2024: Leao via dal Milan?

I fischi di San Siro al momento della sostituzione nell’ultima del 2023 contro il Sassuolo, un gol che in campionato manca addirittura dallo scorso 23 settembre. Non è un momento felice per Rafael Leao, ora contestato dal suo stesso pubblico, col Milan che rischia di vedere partire in estate la propria stella.

Infatti, il Barcellona di Xavi sembra interessato all’acquisto del portoghese entro il prossimo 31 agosto, visto ora @6 volte la posta da Sisal.

