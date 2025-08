Continuano i rumors di mercato e i nomi caldi come Ademola Lookman che potrebbe lasciare l’Atalanta, con la Dea che rischia di perdere altri giocatori. Intanto Roma e Milan si muovono per i rispettivi attacchi, con i giallorossi che puntano Krstovic mentre i rossoneri sono sempre più vicini a Vlahovic. Pronostici Calciomercato 6 agosto 2025.

Pronostici Calciomercato 6 agosto 2025: la situazione dell’Atalanta

In casa Atalanta continua a tener banco la spinosa questione Lookman di cui parlavamo anche ieri in queste importanti giornate di calciomercato, ma per la Dea quella del nigeriano potrebbe non essere l’unica uscita pesante. Secondo i bookmaker rischia Matteo Scalvini, seguito da diverse big di Premier League, visto @2 su Betflag e Better, lontano da Bergamo, mentre Gianluca Scamacca è sempre il sogno di mister Gasperini, con un trasferimento estivo nella Capitale del centravanti azzurro dato @3.

Non solo uscite però per l’Atalanta. Il sogno è sempre Federico Chiesa, obiettivo concreto secondo gli esperti, che offrono @2,50 il trasferimento a Bergamo dell’esterno del Liverpool, sale @3,50 una reunion tra Sofyan Amrabat e Ivan Juric, con il colpo Oumar Solet in difesa proposto @5 volte la posta.

Roma: giallorossi su Nikola Krstovic per l’attacco

C’è fermento in casa Roma, dalla tournée in Inghilterra Gasperini traccia la rotta e fa capire che ci saranno cambiamenti, specie in attacco. Sembra infatti ormai certa la partenza di Artem Dovbyk che, nonostante il buon bottino di gol, non ha convinto il nuovo mister. La missione ora è trovare un nuovo numero 9 e, per gli esperti di Sisal, il primo nome sul taccuino dei giallorossi è quello di Nikola Krstovic del Lecce, reduce da un’annata convincente conclusa con 11 reti. Il montenegrino era stato già seguito dall’Atalanta lo scorso anno, prima di puntare su Retegui, segno che rappresenta il profilo ideale per il gioco del neo mister giallorosso: l’ipotesi di vederlo alla Roma è @3,00.

Questo giocatore non interessa solo ai giallorossi, sono in tanti sull’attaccante del Lecce ad iniziare dall’Atalanta che continua a essere in pole nelle quote: vale infatti @2,75 su Sisal il passaggio a Bergamo del centravanti montenegrino, con la squadra di Juric in cerca di un sostituto di Mateo Retegui, volato in Arabia. Si sale invece @6 per il trasferimento di Krstovic alla Juventus o al Milan, con i rossoneri che cercano una prima punta da affiancare o alternare a Santiago Gimenez, dopo le mancate conferme di Tammy Abraham e Luka Jovic. Più distante @9 la cessione al Napoli di Antonio Conte.

Tornando alla Roma, un’altra strada porta verso Gianluca Scamacca dell’Atalanta (già accennato prima), che proprio Gasperini ha saputo valorizzare al meglio, è stato infatti tra i protagonisti della cavalcata della Dea in Europa League. Per Scamacca, poi, si tratterebbe di un ritorno a casa dopo gli anni nelle giovanili romaniste, oltre alla suggestione di indossare la maglia della squadra di cui è tifoso. Per gli esperti di Sisal, vederlo indossare la maglia romanista è un’opzione @4,00.

Milan sempre più vicino alla firma di Vlahovic

Dusan Vlahovic aspetta il Milan e, secondo i bookmaker, l’attesa non sarà troppo lunga. La Juventus, dopo aver preso Jonathan David, sta lavorando per riportare Kolo Muani in bianconero, con un messaggio evidente per l’attaccante serbo: nella prossima stagione Vlahovic non sarà al centro del progetto di Igor Tudor. Massimiliano Allegri, invece, lo vorrebbe volentieri a disposizione in vista della nuova annata.

Secondo i bookmakers l’ipotesi che l’affare si chiuda in questa finestra di mercato è quotata @1.60. Non convince l’opzione Manchester United, proposta @4.50, così come dovrebbero essere ignorate le sirene provenienti dall’Arabia Saudita, @7.50. Fuori dal podio delle destinazioni più probabili Barcellona e PSG, entrambe a quota @10.00. Per quanto riguarda la Serie A, oltre al Milan, ha qualche leggera chance la Roma che ritroviamo anche qui, anche se la quota è più alta: @30.00.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.