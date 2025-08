Andiamo a vedere le quote sui movimenti e rumors di calciomercato sulle big del calcio italiano, a poche settimane dall’inizio della Serie A 2025-2026. L’Inter è ancora ferma per Lookman, con l’Atalanta che si è messa di traverso, e ora si pensa a Nico Paz come alternativa. Allegri punta sui suoi ex fedelissimi per il nuovo Milan, Vlahovic su tutti, ma attenzione anche all’opzione Dybala. Bomba Juventus, i bianconeri sarebbero interessati a Neymar. Pronostici Calciomercato 5 agosto 2025.

Pronostici Calciomercato 5 agosto 2025: Juve tentata da Neymar

Una dichiarazione di Bremer e soprattutto la voglia di convincere Ancelotti per una convocazione al mondiale della prossima estate, hanno acceso la miccia di Neymar alla Juventus che ora sembra essere qualcosa di più di un sogno di mezza estate. Per gli esperti di Snai infatti si gioca @7,50 l’approdo a Torino del fuoriclasse brasiliano entro la fine del calciomercato estivo, una trattativa che potrebbe accendere una piazza a caccia di uno scudetto che manca ormai da 5 anni.

Tudor comunque aspetta rinforzi in quella zona di campo. In caso di mancato arrivo di Neymar, in pole su Planetwin365 c’è Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, offerto @4,50, mentre sale @7,50 un possibile arrivo di Ademola Lookman, che ha chiesto ufficialmente la cessione all’Atalanta, stessa quota di Riccardo Orsolini, ex giocatore di proprietà della Juventus.

L’Atalanta ferma Lookman, l’Inter guarda alle alternative

Appropositio di Ademola Lookman, continua la telenovela con l’Atalanta che complica il passaggio all’Inter, con i nerazzurri che ora si guardano intorno. Quando tutto sembrava ormai ai dettagli per il passaggio di Ademola Lookman dall’Atalanta all’Inter, è arrivato infatti il brusco stop da parte dei bergamaschi. Una frenata che complica i piani dei nerazzurri, costretti ora a trovare valide alternative da consegnare a Cristian Chivu in quel ruolo.

Il primo nome sulla lavagna dei bookmaker è quello di Nico Paz: vale infatti @2,50 su Sisal il trasferimento a Milano del fantasista del Como, la cui quota è in calo rispetto @3,50 della scorsa settimana. Più lontano, invece, Federico Chiesa, il cui ritorno in Italia è opzione data @8 su PW365.

Il nuovo Milan di Allegri su Vlahovic

Allegri punta sui suoi fedelissimi per il nuovo Milan, Dusan Vlahovic ma non solo. Il “nuovo” allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, sembra voler puntare sui suoi ‘fedelissimi’, calciatori che il mister toscano ha già allenato nella sua precedente esperienza alla Juventus. Il primo nome sulla lista dei bookmaker è quello del centravanti serbo, il cui trasferimento a Milano si gioca @2,50 su Sisal.

Si profila, invece, un derby di mercato tra Milan e Inter per chi riporterà in Italia Federico Chiesa: il passaggio ai rossoneri in questa sessione estiva di calciomercato è offerto @3 su Goldbet. A centrocampo, vale @4 l’acquisto dal Venezia di Hans Nicolussi Caviglia, anche lui già avuto a Torino, così come Nicolò Rovella, il cui passaggio dalla Lazio vale @5. Stessa quota per il terzino Andrea Cambiaso. Infine, da non escludere un clamoroso arrivo a Milano di Paulo Dybala, opzione offerta @7,50.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€

Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.