Pronostici Calciomercato Bonucci. Sembrava tutto fatto, poi le proteste dei tifosi hanno rallentato il tutto nell’affare di Leonardo Bonucci alla Roma che secondo le ultime indiscrezioni non si farà, anche se i bookmakers fino a qualche giorno fa davano ancora i giallorossi favoriti per l’ex difensore della Juve, passato alla Union Berlino in crisi.

Pronostici Calciomercato Bonucci: idea Genoa

Leonardo Bonucci vuole tornare in Serie A, e visto che la pista romanista non sembra più percorribile, attenzione alla pazza idea Genoa. Sono proprio i rossoblù (a cui il giocatore era già stato accostato lo scorso agosto) ad aver fatto un pensierino al classe 1987 nel caso in cui partisse Dragusin, cercato da Tottenham e Napoli. Una possibile cessione a cui neanche Gilardino potrebbe opporsi viste le cifre in ballo (si parla di circa 30 milioni di euro) ma l’allenatore rossoblù avrebbe automaticamente bisogno di un rimpiazzo ed ecco l’occasione Bonucci, esperienza offerta a “prezzo di saldo” anche perché l’Union Berlino non si opporrebbe alla trattativa come si legge su Sport Mediaset.

E le quote cosa dicono? Secondo SISAL Leonardo Bonucci al Genoa non è un idea così pazza visto che si gioca @2.75 volte la posta mentre l’arrivo alla Roma è ancora in lavagna, ma la quota sale @3.50.

Pronostici Calciomercato Bonucci: le alternative della Roma

Quello di Bonucci non è l’unico nome nelle lavagne delle scommesse sul calciomercato della Roma che ha altre alternative iniziare da Trevoh Chalobah dato @3 volte la posta, attualmente in forza al Chelsea. Potrebbe essere il sierraleonese naturalizzato inglese, cil nome giusto per rinforzare la difesa di Mou. Stessa quota per Nino @3 mentre con Pablo Mari si sale @4.50.

Sono più difficili le pista che portano a Solet @6 e a Matic @9 mentre con Dier e Taremi si sale @16.00 volte la posta, con quest’ultimo che interessa anche all’Inter che comanda questa lavagna @3.50 per arrivare all’attaccante iraniano in forza al Porto.

