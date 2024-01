Pronostici Calciomercato Inter 5 gennaio 2024. Vediamo gli ultimi rumors che riguardano i nerazzurri e i colpi che possono fare in questa finestra invernale di calciomercato. Simone Inzaghi cerca una punta, i nomi caldi (anche in quota) sono quelli di Luis Muriel e Mauro Icardi.

Pronostici Calciomercato Inter 5 gennaio 2024: Luis Muriel

Il rinnovo dell’Atalanta è ancora lontano e su Luis Muriel cresce l’attenzione dell’Inter. Il club segue con discrezione la situazione del colombiano, potenziale innesto di qualità in attacco soprattutto in caso di uscita di Sanchez.

Ai nerazzurri si affiancano anche i bookmaker, per i quali la partenza di Muriel da Bergamo già a gennaio è uno scenario più che plausibile: l’addio è infatti dato @1,85 su Planetwin365.

Pronostici Calciomercato Inter 5 gennaio 2024: Mauro Icardi

Mauro Icardi ha segnato 17 gol in stagione, quaranta in un anno e mezzo col Galatasaray che però potrebbero veder partire il proprio bomber già nel mercato invernale. Si gioca infatti @1,60 su Snai, un possibile trasferimento entro il 31 gennaio per Maurito, con tante squadre sulle sue tracce, tra cui spunta l’Inter, dove l’argentino è stato anche capitano siglando ben 124 gol in sei anni.

Operazione che potrebbe subire un’accelerata soprattutto in caso di una possibile partenza di Alexis Sanchez, non troppo convincente nella prima metà di stagione.

Mercato in uscita: Sensi potrebbe lasciare i nerazzurri

Sempre dal mercato nerazzurro in uscita crescono le possibilità di piazzare in uscita Stefano Sensi. Il centrocampista è agli ultimi mesi di contratto e l’Inter vorrebbe monetizzarlo per non perderlo a zero a giugno: in questo caso, il colpo della dirigenza pagherebbe @1,70.

