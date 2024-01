Pronostici Calciomercato 11 gennaio 2024. Le quote vanno in direzione dell’Inter sempre più vicina a Taremi, intanto si allarga La Rosa di nomi papabili per rinforzare la Roma di Mourinho.

Pronostici Calciomercato 11 gennaio 2024: Inter vicina a Taremi

Inter e Taremi sempre più vicini anche secondo i bookmaker. L’incontro dei giorni scorsi tra la dirigenza nerazzurra e uno dei mediatori del possibile affare convince gli analisti, che già nelle scorse settimane avevano puntato gli occhi sull’iraniano, considerato il rinforzo ideale in attacco.

L’arrivo dell’attaccante (in scadenza con il Porto) è ora offerto in quota @2,35 su Planetwin365. In ogni caso, qualsiasi sarà la meta, è quasi certo l’addio di Taremi ai Dragoes, passato nell’ultima settimana @1,95.

Pronostici Calciomercato 11 gennaio 2024: rinforzi per la Roma

Josè Mourinho chiede altri rinforzi per centrare la zona Champions e magari riportare la Roma in una finale europea per il terzo anno consecutivo. Lo Special One, dopo l’arrivo del giovane Huijsen in prestito dalla Juventus, vuole puntellare una difesa rimasta corta numericamente.

L’obiettivo numero uno è Trevoh Chalobah, in uscita dal Chelsea e dato in giallorosso @3 dagli esperti di Sisal, seguito da Pablo Mari del Monza @4,50, con il giovane francese del Salisburgo Omar Soulet, a chiudere il podio in lavagna a quota @6.

Per quanto riguarda il centrocampo, visto le difficoltà di Renato Sanches, ancora out per infortunio, va seguita la pista Fabian Ruiz, dato @4,50 mentre un ritorno a Roma di Nemanja Matic, venduto in estate al Rennes, club con il quale è già ai ferri corti, paga @9 volte la posta.

