Pronostici Calciomercato 11 luglio 2024. Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo, andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti sulle big del calcio italiano e come si stanno muovendo in questa finestra di mercato, con un occhio di riguardo all’aspetto betting con le variazioni e le quote più interessanti.

Pronostici Calciomercato 11 luglio 2024: Milan-Morata

Milan a caccia dell’erede di Olivier Giroud e il nome forte è quello di Alvaro Morata, centravanti della nazionale spagnola, finalista a Euro 2024, che non si sente più al centro del progetto Atletico Madrid e gradirebbe il ritorno in Serie A. Per questo anche Ibra gli ha telefonato, facendo scendere a 1,40, su Sisal, la quota del suo passaggio alla corte di Paulo Fonseca.

L’alternativa è Romelu Lukaku, ormai esubero di lusso del Chelsea, ma anche lui garanzia di un buon numero di goal a stagione. Il suo trasferimento a Milanello si gioca a 3 su Goldbet. Più indietro, in lavagna, a 9 Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord, e l’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi, per un clamoroso cambio di maglia nel derby della Madonnina.

Pronostici Calciomercato 11 luglio 2024: Juventus-Koopmeiners

Un infortunio gli ha impedito di partecipare a Euro 2024 con l’Olanda di Koeman, ma Teun Koopmeiners è comunque protagonista fuori dal campo sul fronte calciomercato. Il centrocampista dell’Atalanta è infatti il nuovo oggetto dei desideri della Juventus di Thiago Motta, dopo i colpi Douglas Luiz e Di Gregorio. Un interesse confermato anche dai bookmaker, con il suo cambio di squadra offerto appena a 1,26 su Planetwin365.

L’allenatore italo-brasiliano non guarda solo alla corte di Gasperini in cerca di rinforzi. Per puntellare il reparto offensivo, l’obbiettivo si sposta oltremanica sull’ala/trequartista inglese Sancho: il suo passaggio in bianconero paga 2,50 su Sisal. Il giocatore del Manchester United è reduce da alcune stagioni sottotono, ma si è rivitalizzato negli ultimi sei mesi in prestito in quel Borussia Dortmund che lo aveva lanciato sulla europea. Le alternative di ruolo per i betting analyst sono Berardi del Sassuolo, proposto a 2, o Adeyemi, a 4, tornando sulla pista Dortmund. Per rinforzare la difesa invece il nuovo nome caldo è Todibo del Nizza, indicato a 1,85.

Pronostici Calciomercato 11 luglio 2024: Roma-Chiesa

Federico Chiesa e la Roma non sono mai stati così vicini. L’esterno azzurro, in uscita dalla Juventus, è sempre più vicino all’approdo in giallorosso, offerto a 1,85 su Snai, quota in netto calo rispetto al 2,65 di venti giorni fa. Con il colpo Le Fee, ormai in chiusura, De Rossi lavora per altri innesti in mezzo al campo: il sogno è Adrien Rabiot, libero dopo la scadenza del contratto con la Juventus, fissato a 7,50 su Sisal, stessa quota di Albert Gudmundsson, rivelazione della scorsa Serie A.

Colpi di mercato importanti per la Roma che ribadiscono le ambizioni del club. Difficile ma non impossibile il sogno scudetto: si gioca infatti a 25 il quarto tricolore giallorosso, un’impresa che proietterebbe nella storia Daniele De Rossi, ventiquattro anni dopo l’ultimo titolo italiano.

