Pronostici Calciomercato Napoli 11 luglio 2024. Continuiamo a parlare delle principali squadre del campionato di calcio italiano e dei movimenti di mercato principali, in questo caso in uscita dal Napoli tentato da una pioggia di soli (200 milioni di euro) per Oshimen e Kvaratskhelia.

Il calciomercato entra nel vivo e due dei nomi caldi – benché si tratti di situazioni diverse tra loro – sono quelli di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. I due goleador del Napoli sono nel mirino del PSG e non solo. Il Corriere dello Sport apre con l’offerta schock dei parigini: 200 milioni per averli entrambi. Osimhen vuole lasciare e con ogni probabilità lascerà il Napoli e dunque il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis è aperto alle trattative per il centravanti nigeriano, anche andando oltre la clausola da 120-130 milioni di euro.

Kvaratskhelia è blindato: il georgiano ha un contratto sino al 30 giugno 2027 ed è un punto fermo del progetto azzurro. Lo stesso Antonio Conte ha dichiarato il giorno della sua presentazione: “Kvara resta, se vogliamo crescere non possiamo dare via i giocatori più forti che abbiamo, sarebbe un messaggio incoerente. Con Osimhen esistevano già accordi quando io sono arrivato, è una situazione diversa”.

Pronostici Calciomercato Napoli 11 luglio 2024: le quote aggiornate

Vediamo gli ultimi aggiornamenti sugli obiettivi del PSG, e come vedete le quote evidenziate di Oshimen e Kvara sono molto basse, le più basse in lavagna. Vediamo anche le principali quote in entrata per il Napoli.

