Pronostici Calciomercato 17 luglio 2024. Gli ultimi aggiornamenti di mercato e oggi ci occupiamo in particolare delle possibili operazioni in entrata e in uscita, e delle lavagne con le scommesse più interessanti sul mercato del Milan.

Pronostici Calciomercato 17 luglio 2024: ultime notizie di mercato

Come sentiremo anche dopo nell’audio di Profeta, nome nuovo del mercato del Milan è Lazar Samardzic, ventiduenne talento dell’Udinese di origini serbe. Il Milan è al bivio e riflette: ha il sì di Fofana, ma se i francesi alzeranno il prezzo, nonostante il contratto in scadenza la prossima estate, ha già la strada alternativa.

Intanto la Juventus ha scelto Kenan Yildiz nel duello generazionale con Matias Soulé. Per l’argentino classe 2003, nonostante la curiosità di Thiago Motta, il futuro sarà altrove. Soulé, dopo una stagione molto positiva in prestito al Frosinone, piace sia in Italia che all’estero. La Juventus, con attenzione anche alla volontà del giocatore valuta e riflette sulle proposte, con la Roma in vantaggio.

Sempre la Roma è molto vicina anche a Youssef En-Nesyri, l’attaccante classe ’97 del Siviglia. Il giocatore aveva già dato da giorni apertura massima ai giallorossi, l’ostacolo era la distanza che c’era tra la richiesta degli spagnoli e l’offerta dell’uomo-mercato della Roma. Nelle ultime ore però le parti si sono avvicinate molto anche grazie alla volontà del giocatore.

Pronostici Calciomercato 17 luglio 2024: il mercato del Milan

Ecco le idee e l’analisi di Profeta con i possibili movimenti di mercato del Milan.

