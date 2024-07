Pronostici Calciomercato 18 luglio 2024. Gli ultimi aggiornamenti di mercato e oggi ci occupiamo in particolare delle possibili operazioni in entrata e in uscita, e delle lavagne con le scommesse più interessanti sul mercato dela Juventus.

Pronostici Calciomercato 18 luglio 2024: le ultime notizie di mercato

La Juventus beffa l’Inter per Cabal e sta osservando anche Giacomo Raspadori nell’attesa di capire quale sarà il futuro di Milik. Di Inter si parla sulla Gazzetta dello Sport, con la nuova dirigenza nerazzurra che vorrebbe una rosa su cui investire a lungo termine e nel mirino sarebbe finito Giovanni Leoni, classe 2006 di proprietà della Sampdoria.

Giallorossi ancora protagonisti. Secondo il Corriere dello Sport la Roma sta pianificando due acquisti onerosi: oltre ai 25 milioni più bonus per Soulé è pronta anche a trattare col Siviglia e offrire 20 milioni per avere Youssef En-Nesyri. Ghisolfi ha fretta perché vuole consegnare a De Rossi una squadra al più presto vicina a quella definitiva.

Pronostici Calciomercato 18 luglio 2024: le mosse della Juventus e consigli scommesse

Ecco le idee e l’analisi di Profeta con i possibili movimenti di mercato della Juventus, con le quote più interessanti e di maggior valore.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB