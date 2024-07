Pronostici Calciomercato 23 luglio 2024. Le ultime notizie dalle prime pagine dei quotidiani sportivi di questo martedì e le analisi dettagliate con quote ew consigli per le scommesse di Profeta che questa volta si concentra sul mercato della Roma e i tanti nomi di giocatori giallorossi in lavagna.

Pronostici Calciomercato 23 luglio 2024: le ultime notizie di mercato

Iniziamo come sempre dalle prime pagine dei quotidiani sportivi di questo martedì 23 luglio, con i movimenti di calciomercato più interessanti e i nomi del momento. Sulla Gazzetta dello Sport si parla del Milan e del proprietario arrivato in città per il summit di mercato. Si punta a chiudere a breve per il centrocampista del Monaco, Fofana.

Su Tuttosport si parla di Juventus: dopo le partenze di Kean e quella prossima di Milik, Thiago Motta ha bisogno di un vice (o di un compare) per Dusan Vlahovic al centro dell’attacco bianconero.

Vediamo anche il mercato della Roma che approfondiremo dopo con l’audio di Profeta e le quote dei tanti giocatori giallorossi in lavagna. A tenere banco principalmente è il nome di Soulè, il giovane attaccante argentino che Roma è stufa di corteggiare e vuole arrivare al sodo il prima possibile.

Pronostici Calciomercato 23 luglio 2024: mosse Roma e consigli scommesse

Ecco le idee e l’analisi di Profeta con i possibili movimenti di mercato della Roma, con le quote più interessanti e di maggior valore.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB