Come ogni fine settimana facciamo il punto della situazione sugli ultimi movimenti e le notizie di Calciomercato. Vediamo i colpi andati a segno e anche la variazione delle giocate consigliate nei giorni scorsi e le quote più interessanti. Pronostici Calciomercato 26 luglio 2024.

Pronostici Calciomercato 26 luglio 2024: le ultime notizie

Apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani sportivi in Italia, tutte focalizzate sulle Olimpiadi visto che oggi c’è la Cerimonia di Inaugurazione, ma non mancano nemmeno le notizie del momento per il Calciomercato.

Sulla Gazzetta dello Sport spazio al Milan che si sarebbe riavvicinato al Tottenham per Emerson Royal. L’esterno brasiliano è in scadenza di contratto nel 2026, ma ha lasciato intendere da tempo il desiderio di lasciare la squadra inglese e rimettersi in gioco, perché no, proprio in rossonero. L’affare potrebbe concludersi per una cifra attorno ai 15 milioni di euro.

Il Corriere dello Sport si concentra sui desideri della Juventus che ora ha un tesoretto dopo le cessioni di Matias Soulé e Dean Donny Huijsen, e ora puntano a Teun Koopmeiners e Jean-Clair Todibo. I bianconeri incasseranno 30 milioni dalla Roma per l’argentino e 15 (+3 di bonus) dal Bournemouth per il difensore spagnolo-olandese. La Juventus potrà così alzare l’offerta per Koopmeiners a 45 milioni e chiudere la trattativa per Todibo attorno ai 35.

Tuttosport da sempre spazio anche al Torino che starebbe trattando con l’Union Berlin il ritorno in Italia di Robin Gosens.

Pronostici Calciomercato 26 luglio 2024: il punto della situazione nelle scommesse

Come sempre il nostro esperto di scommesse sul Calciomercato, Profeta, fa il punto della situazione al termine della settimana, sulle quote segnalate nei giorni scorsi, e sulle quote attuali più interessanti.

