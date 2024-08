Come stanno andando le operazioni che avevamo consigliato le scorse settimane? Attenzione a Nico Gonzalez e Federico Chiesa che potrebbero andare in porto. Tanti nomi per l’attacco dell’Atalanta dopo l’infortunio di Scamacca. Pronostici Calciomercato 6 agosto 2024.

Pronostici Calciomercato 6 agosto 2024: le prime pagine dei quotidiani sportivi

Il grave infortunio di Scamacca costringe l’Atalanta a tornare sul mercato per sostituirlo in attacco. Secondo la Gazzetta dello Sport tra le opzioni al vaglio della Dea c’è anche Beto, il portoghese ex Udinese attualmente all’Everton. I bergamaschi potrebbero inserire El Bilal Touré nella trattativa e lo stesso giocatore tornerebbe volentieri in Italia e avrebbe la chance di giocare le coppe europee.

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Milan focalizzandosi sul capitolo cessioni con tanti esuberi da sistemare; i casi più complicati riguardano Ballo-Touré e Origi, che hanno già rifiutato le proposte di Besiktas e Trabzonspor. In uscita anche Adli e Bennacer: il francese piace a diversi club europei, ma il Milan rifiuta l’ipotesi del prestito, mentre la partenza dell’algerino è pesantemente condizionata dalla valutazione che ne fa lo stesso Milan (50 milioni). In bilico anche Jovic se arrivasse un altro attaccante in rossonero.

Infine la Juventus che ritiene Kenan Yildiz un punto fisso del futuro bianconero, ma la dirigenza e l’entourage del giocatore sembrano lontani e il rinnovo contrattuale latita. Secondo Tuttosport Yildiz lo scorso agosto, ha prolungato il contratto con la Juve fino al 2027 con un ingaggio di circa 300mila euro. Dodici mesi dopo, lo scenario è cambiato e il valore del giocatore è schizzato alle stelle. La Juve avrebbe quindi proposto un ulteriore rinnovo con relativo aumento di stipendio fino a circa un milione di euro, ma lo staff del giocatore chiederebbe molto di più.

Pronostici Calciomercato 6 agosto 2024: ultimi aggiornamenti e scommesse

In questo audio il nostro tipster Profeta fa il punto della situazione sui nomi più caldi del calciomercato, e le giocate consigliate le scorse settimane, con particolare attenzione ai nomi di Nico Gonzalez in uscita e un Federico Chiesa che a sorpresa è ancora fermo alla Juventus.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.