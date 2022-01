Quote Calciomercato: futuri incerti per Ronaldo allo United e per Dybala alla Juve

Quote Calciomercato 12 Gennaio 2022, oggi parliamo dei nomi caldi, Cristiano Ronaldo al Manchester United e Paulo Dybala alla Juventus. Entrambi hanno futuri incerti per diversi motivi. Intanto la Salernitana dall’incubo esclusione al sogno di una coppia Ribery-Balotelli. Possibilisti i bookmakers in questa finestra invernale di calciomercato.

Quote Calciomercato 12 Gennaio: Futuro incerto per CR7 a Manchester

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United finora non è stato come sognato in estate dall’asso portoghese.

Nonostante un buon rendimento personale, con già 14 gol stagionali, in Premier League i Red Devils sono settimi e distanti oltre 20 punti dai cugini del City, con la sola possibilità di spuntarla in Champions League o FA Cup per non chiudere la stagione a digiuno di trofei.

Questo rendimento altalenante della squadra, unito all’addio del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, potrebbe aprire degli scenari imprevisti fino a poche settimane fa.

Secondo Stanleybet la possibilità di una partenza di Ronaldo, seppur in quota resta favorita la permanenza al Manchester United @1,30, non è da escludere.

Vedere il portoghese al PSG, pronto a formare con Lionel Messi la coppia dei sogni, vale @5 di quota mentre l’approdo al Real Madrid, con un ritorno del giocatore in Spagna dopo i 450 gol segnati in Blancos, è offerto @6.

Nelle ultime ore è spuntata anche la pista Barcellona, proposto @8, che ha pensato a lui per regalare una stella offensiva al nuovo corso blaugrana di Xavi. Più indietro invece, @13 volte la posta, un rientro in patria allo Sporting Lisbona, mentre sale @15 un approdo in MLS sponda Inter Miami.

Quote Calciomercato 12 Gennaio: nodo rinnovo per Dybala e la Juve

“Ognuno deve guadagnarsi il proprio posto in squadra e ognuno deve dimostrare che vale il valore che gli si dà”. Sembrava cosa fatta ormai da mesi, ma le parole di Maurizio Arrivabene sembrano aver rimesso tutto in discussione con il contratto di Paulo Dybala, in scadenza nel prossimo giugno, non è ancora stato rinnovato.

Da entrambe le parti sembra prevalere la voglia di continuare insieme, ma le news degli ultimi giorni parlano di ulteriori rallentamenti nella trattativa a causa di problematiche sull’ingaggio.

Proprio per questo gli esperti di Sisal Matchpoint non escludono la possibilità, a quota @3, di un addio nella sessione estiva della “Joya”, anche se prevale ancora la permanenza in bianconero fissata @1,33 mentre un addio già a gennaio, quotato @20 volte la posta, appare molto difficile.

Decisive per l’esito finale saranno le prossime settimane, con la Juventus che non può permettersi di perdere a zero un giocatore così importante dal punto di vista tecnico ed economico.

La Salernitana sogna Balotelli in coppia con Ribery

La vittoria ottenuta nella prima gara del 2022 in casa del Verona, insieme all’arrivo della nuova proprietà, ha riacceso le speranze di permanenza in Serie A della Salernitana, con i tifosi che aspettano dal mercato invernale rinforzi per inseguire una clamorosa salvezza.

Tra i tanti nomi che circolano ce n’è uno che sta facendo sognare il popolo granata, quello di Mario Balotelli.

L’attaccante classe 1990, dopo l’ultima negativa esperienza al Monza, è ripartito dalla Turchia, ma per lui, nonostante un buon inizio stagione all’Adana Demirspor, sembra troppo forte il richiamo del ritorno in patria.

Per gli esperti di Sisal Matchpoint l’operazione è fattibile: vedere Balotelli all’Arechi entro la chiusura del mercato invernale vale @7,50 volte la posta. Una buona notizia anche in ottica nazionale, sogno mai nascosto per l’attaccante ex Inter, che sogna di tornare nel campionato italiano per riconquistare l’azzurro e tornare decisivo in coppia con il suo mentore Roberto Mancini.

