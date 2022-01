Calciomercato: Inter e Barcellona su Dybala. Milan a caccia di un difensore, Lazio su un centrocampista

Quote Calciomercato 20 Gennaio, vediamo i nomi caldi del mercato. Si continua a parlare del rinnovo di Dybala con la Juve, con Barcellona ed Inter alla finestra. Il Milan cerca un difensore, la Lazio un centrocampista.

Quote Calciomercato 20 Gennaio: nodo rinnovo con la Juve, per Dybala calano le quote di Barcellona ed Inter

Per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus “se ne parlerà a febbraio”, come ha sottolineato Maurizio Arrivabene, amministratore delegato bianconero, in più riprese.

La sua permanenza alla corte di Massimiliano Allegri non sembra essere così scontata anche se secondo Sisal l’opzione più accreditata, a quota @1,80, rimane il rinnovo

All’orizzonte prendono quota le ipotesi Barcellona, in quota @5, e Inter con l’approdo a Milano sponda nerazzurra che vale @6 volte la posta.

Più difficile, invece, che possa essere una tra Newcastle, PSG e Tottenham, tutte a quota @9, a convincere l’argentino a lasciare Torino.

Quote Calciomercato 20 Gennaio: Milan, Pioli vuole un difensore

Gli infortuni occorsi a Kjaer e Tomori hanno complicato i piani del Milan che proprio nel corso dell’ultimo match casalingo perso contro lo Spezia ha mostrato tutta la sua fragilità difensiva vista l’assenza dei due titolari.

Per tentare l’assalto all’Inter e riportare il tricolore nella Milano rossonera per la prima volta dal 2011, Pioli chiede dei rinforzi. Il più vicino all’arrivo sembra il centrale difensivo del Manchester United Eric Bailly, offerto @3, stessa quota del difensore del PSG Abdou Diallo.

Più attardata la coppia Bremer-Botman, proposta @6, obiettivi molto graditi alla dirigenza ma di difficile raggiungimento per le elevate richieste dei club di appartenenza.

Ancora più remota la possibilità per Stefano Pioli di riabbracciare Nicola Milenkovic, giocatore già allenato dal tecnico emiliano a Firenze, in quota @12 per un passaggio al Milan nel mercato invernale.

Lazio a caccia di rinforzi a centrocampo. Sarri punta sui suoi fedelissimi

Maurizio Sarri sembra avere le idee abbastanza chiare su come per rendere meno altalenante il percorso della sua Lazio sottolineando il bisogno di avere a disposizione giocatori più adatti al suo stile di gioco.

Soprattutto in mezzo al campo la coperta sembra essere troppo corta e secondo gli esperti di SNAI è proprio in quel reparto che potrebbe muoversi la dirigenza laziale.

Il favorito per un arrivo nella capitale entro la fine del mercato sembra essere il fantasista dell’Empoli Nedim Bajrami, in quota @3, leggermente avanti al duo formato da Matias Vecino e Allan, due giocatori che il tecnico toscano conosce molto bene avendoli allenati in passato, offerti @4.

Ancora più attardato il brasiliano della Juventus Arthur, che voci di mercato danno sempre più vicino all’Arsenal: un arrivo in biancoceleste dell’ex Barcellona vale @8 volte la posta.

