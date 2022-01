Scommesse Calciomercato: forte calo di quota della Juve favorita per Dusan Vlahovic

Calciomercato 24 Gennaio, la Juventus sembra accelerare per arrivare a Busan Vlahovic, con un calo di quota che stacca anche le big inglesi interessate al talento viola in uscita dalla Fiorentina a quanto pare. Parliamo anche di altri giocatori che potrebbero cambiare squadra in questa finestra invernale di calciomercato, attenzione a Scamacca che potrebbe essere il piano B dei bianconeri.

Calciomercato 24 Gennaio: la Juve accelera per Vlahovic

Negli ultimi giorni sembra aver subito un’improvvisa accelerata la trattativa tra Dusan Vlahovic e la Juventus. I bianconeri sono sempre alla ricerca di un terminale che possa migliorare lo score offensivo della squadra, con il serbo che sembra preferire un approdo a Torino rispetto al resto delle pretendenti. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, l’arrivo del centravanti viola alla Juve entro l’inizio della prossima stagione vale ora @2,75 volte la posta contro il @5 della coppia londinese formata da Tottenham e Arsenal.

Ancora più attardato, @9, il Manchester City di Pep Guardiola, mentre si gioca @16 una permanenza del ragazzo alla Fiorentina, stessa quota di PSG, Liverpool e Bayern Monaco. Rimanendo in tema Serie A, le uniche rivali della Juventus potrebbe essere le milanesi: un approdo all’Inter di Vlahovic si trova in quota @20 con i cugini rossoneri @33. Molto remota invece la possibilità di vestire la maglia di Roma e Napoli, offerte entrambe @100.

Quote Calciomercato, i nomi caldi

Vediamo una selezione di nomi che potrebbero cambiare squadra nella finestra invernale del calciomercato secondo SNAI che ha messo in lavagna anche nomi importanti e difficili da schiodare dai rispettivi club ma per questo ben pagati, ad iniziare da Dybala di cui si è parlato molto negli ultimi giorni.

Attenzione a Gianluca Scamacca in uscita dal Sassuolo, un opzione possibile se la Juve non dovesse chiudere l’operazione discussa sopra. L’attaccante dei neroverdi potrebbe essere un valido piano B per Allegri, e in particolare potrebbe essere chiuso subito mentre per Vlahovic non è detto che si arrivi alla conclusione e si potrebbe parlare del passaggio in bianconero la prossima stagione. Infine anche la quota @5.50 non è male per il cambio squadra di Scamacca in questa sessione invernale.

Sessione Invernale 2022

Callejon Jose Cambio Squadra S/N 4,00 1,20

Dybala, Paulo Cambio Squadra S/N 15 1,00

Haaland, Erling Cambio Squadra S/N 15 1,00

Mbappe, Kylian Cambio Squadra S/N 20 1,00

Pogba, Paul Cambio Squadra S/N 10 1,00

Sanchez, Alexis Cambio Squadra S/N 10 1,00

Scamacca Gianluca Cambio Squadra S/N 5,50 1,00

Veretout, Jordan Cambio Squadra S/N 6,00 1,07

Zaniolo, Nicolo Cambio Squadra S/N 8,00 1,00

Seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito del PROFETA dove ogni giorno trovi le sue selezioni e i raddoppi su tutto il calcio, oltre alle multiple del weekend sulla Serie A.A.