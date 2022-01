Scommesse Calciomercato: Dybala e Icardi i nomi caldi tra gli attaccanti

Calciomercato 28 Gennaio, vediamo le quote dei nomi caldi per la finestra invernale di mercato. Continua il tira e molla sul rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus, intanto spunta il Manchester City interessato alla Joya. I bianconeri sperano di poterlo vedere in coppia con Busan Vlahovic che ha appena firmato con la Juve.

Si parla anche del nome che ogni finestra di calciomercato esce e viene accostato a tante squadre italiane. Sarebbe un ritorno in Serie A quello di Mauro Icardi, un profilo che potrebbe interessare la Roma di Mourinho.

Calciomercato 28 Gennaio: rinnovo Dybala-Juve, occhio al City

La Juventus dopo aver chiuso il colpo Dusan Vlahovic, il centravanti tanto sognato da Massimiliano Allegri, si trova ad affrontare la grana Paulo Dybala. Il contratto della “Joya” scade il prossimo 30 giugno e il rinnovo, al contrario di quanto sembrava in autunno, sembra essersi complicato.

Per i betting analyst di Sisal avanza la candidatura del Manchester City di Pep Guardiola, da sempre estimatore dell’argentino, in quota @5, anche se resta forte la possibilità di permanenza a Torino, fissata @2, con anche Marotta comunque pronto a cogliere l’occasione, per un futuro all’Inter offerto @6.

Vale invece @7,50 volte la posta un approdo al Barcellona, alle prese con una vera e propria rivoluzione soprattutto nel reparto offensivo, mentre restano attardate le altre big di Premier League, con Liverpool e Tottenham @9 davanti al Manchester United e Newcastle offerte @12.

Calciomercato 28 Gennaio: Roma, spunta l’idea Mauro Icardi per l’attacco

La Roma, con l’arrivo in panchina di Josè Mourinho, si è resa protagonista di un mercato estivo di assoluto livello, confermando le ambizioni di vertice anche nella prima fase del calciomercato di gennaio, con gli arrivi di Ainsley Maitland-Nailes in difesa e Sergio Oliveira in mezzo al campo.

Per rendere ancora più completa la rosa a disposizione dello Special One, la dirigenza giallorossa punta a un rinforzo anche nel reparto avanzato, e secondo gli esperti SNAI il favorito numero uno per un approdo nella capitale è il centravanti del PSG Mauro Icardi, in quota @6.

L’ex capitano dell’Inter sembra da tempo fuori dal progetto parigino e il ritorno in Italia, un campionato dove ha dimostrato negli anni di segnare con grande continuità, potrebbe regalare in coppia con Tammy Abraham, un attacco capace di far sognare i tifosi giallorossi.

L’Inter di Inzaghi cerca altri rinforzi

Con l’operazione Gosens in via di definizione, l’Inter ha iniziato a muoversi anche nel mercato invernale e il probabile arrivo del tedesco potrebbe non essere l’unico in questa sessione.

Inzaghi cerca infatti altri rinforzi per le fasce con la scelta che sembra ricadere su Manuel Lazzari, giocatore allenato dall’attuale tecnico interista durante le ultime stagioni alla Lazio.

Secondo gli esperti di SNAI l’arrivo del laterale biancoceleste vale @4 volte la posta mentre sale @5 l’arrivo di Filip Kostic dall’Eintracht Francoforte.

Leggermente più attardati il campione d’Europa con l’Italia Emerson Palmieri, giocatori di proprietà del Chelsea ma in prestito al Lione, e il terzino del PSG Layvin Kurzawa: l’approdo di entrambi giocatori nella Milano nerazzurra vale @6 volte la posta.

Seguici anche su TELEGRAM al canale gratuito del PROFETA dove ogni giorno trovi le sue selezioni e i raddoppi su tutto il calcio, oltre alle multiple del weekend sulla Serie A.