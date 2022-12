Pronostici Calciomercato 22 dicembre 2022. Archiviati i mondiali di calcio è tempo di tornare in campo e non solo, visto che tornano le scommesse sui nomi più interessanti per la finestra di mercato invernali. Li abbiamo riassunti con le migliori quote in questo articolo.

Pronostici Calciomercato 22 dicembre 2022: ancora un Weah al Milan?

Da Weah a Weah. Erano gli anni a cavallo tra i 90′ e il 2000 quando George Weah, attaccante liberiano, spaventava le difese avversarie con la maglia del Milan addosso. Adesso, a distanza di oltre 20 anni, un altro Weah potrebbe indossare la maglia rossonera: si tratta di Timothy, figlio dell’ex numero 9 del Diavolo, sul quale Maldini e Massara hanno posato gli occhi da tempo.

Un affare che, secondo i betting analyst di Sisal, vale @9 volte la posta e che potrebbe portare il giovane americano, autore di una rete al Mondiale in Qatar e attualmente in forza al Lille, a ricalcare le orme di papà George.

Pronostici Calciomercato 22 dicembre 2022: il Milan cerca rinforzi in attacco

Il Milan, dopo lo scudetto della scorsa stagione, si sta confermando nelle zone alte della classifica, vestendo finora i panni di rivale numero uno dell’irresistibile Napoli di questo avvio di campionato. Per raggiungere i partenopei, distanti nove punti, mister Pioli cerca nuove soluzioni offensive, visto lo scarso rendimento fornito dai nuovi acquisti Origi e De Keteleare.

Tra i possibili giocatori in cerca di nuovi stimoli c’è Memphis Depay, sempre più fuori dal progetto del Barcellona e visto dai betting analyst di Snai con una nuova maglia già entro la sessione invernale, @1,85 volte la posta. Possibile anche una partenza di Hakim Ziyech dal Chelsea. Il marocchino, grande protagonista dell’ultimo mondiale con il Marocco, vuole rilanciarsi dopo i primi mesi da comparsa con i Blues e la sua partenza già a gennaio vale @2,25 volte la posta.

Panchina Juventus, tanti nomi si susseguono

La Juventus, nonostante il ribaltone societario, non ha perso il proprio tecnico, Massimiliano Allegri, con l’allenatore livornese chiamato a portare un trofeo a casa, dopo gli “zero tituli” dell’anno scorso, per confermare la sua panchina in bianconero anche per il 2023-24.

Sono tanti i tecnici che puntano alla panchina della Vecchia Signora per la prossima stagione, tra cui Antonio Conte, possibile cavallo di ritorno offerto @4 volte la posta su Sisal, o Gian Piero Gasperini, già allenatore della Primavera della Juventus, e ora proposto @5. Più lontano l’ex ct della Spagna Luis Enrique, @7,50, mentre la suggestione Zinedine Zidane, ancora libero dopo l’addio al Real Madrid, si gioca @9.

