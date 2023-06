Pronostici Calciomercato 8 giugno 2023. Col campionato terminato si entra nel vivo del calciomercato che questa estate seguiremo ancor più da vicino con i colleghi di Pokeritaliaweb (che hanno parlato del valzer delle panchine qui) e soprattutto le analisi e i video con Profeta che ci darà tanti spunti per le scommesse. Oggi andiamo solo a sbirciare quote e alcuni nomi caldi (in entrata e in uscita) per i mercati di Roma e Milan.

Pronostici Calciomercato 8 giugno 2023: domino rossonero dopo l’addio di Maldini?

Situazione turbolenta in casa Milan dopo la scelta del club di mettere alla porta Paolo Maldini e Frederic Massara. Il futuro della dirigenza, ma anche di diversi giocatori piuttosto legati all’ex capitano rossonero, è ora messo in dubbio. Tra questi c’è Theo Hernandez, che sui social ha espresso tutta la sua tristezza per l’addio di Maldini. Parole, quelle dell’esterno francese, che accendono le attenzioni dei betting analyst di Sisal che offrono infatti @3 il suo addio nella sessione estiva di calciomercato.

Ma Theo non è l’unico che potrebbe fare le valigie: nonostante il rinnovo di contratto, infatti, Rafael Leao rimane nel mirino di diversi club tra cui il Paris Saint Germain, che vede l’arrivo del portoghese in estate a quota @4. Sul fronte entrate torna di moda il nome di Nicolò Zaniolo, offerto in rossonero @3, mentre l’approdo dell’ex Juventus Alvaro Morata paga @4 volte la posta.

Pronostici Calciomercato 8 giugno 2023: a Roma torna di moda Mauro Icardi

La rottura del legamento crociato terrà fuori Tammy Abraham per una grossa fetta della prossima stagione, con uno stop stimato sui nove mesi e questa è ovviamente una pessima notizia per la Roma che ora dovrà gettarsi sul mercato degli attaccanti visto che al momento i giallorossi possono contare di fatto solo su Belotti come attaccante di peso.

Tra i bookmakers torna in voga il nome di Mauro Icardi, accostato più volte alla Roma: un suo arrivo nel calciomercato estivo paga infatti @6 volte la posta. Quello dell’ex Inter non è l’unico nome in ballo, c’è anche Domenico Berardi, che potrebbe lasciare il Sassuolo, squadra che lo ha lanciato dal nulla, dopo una lunga esperienza in Emilia, e il suo arrivo nella Capitale è un ipotesi è offerta @7,50, mentre Randal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte si gioca @12. La pazza idea Romelu Lukaku, il cui futuro è più in dubbio che mai, viene invece quotata @20.

