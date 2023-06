Il giocatore della Juventus, l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, è pronto a lasciare i bianconeri e trasferirsi a Londra per giocare al Chelsea? Leggi il nostro articolo e guarda il la video pillola realizzata dal nostro Tipster Londwinn.Calciomercato: Dusan Vlahovic dalla Juventus al Chelsea?

Il valore del giocatore? 80 milioni di euro

La Juventus è pronta a lasciar partite l’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, solo ed esclusivamente se arriveranno offerte per un valore minimo di 80 milioni di euro. In caso contrario, la dirigenza bianconera ha già dichiarato che rifiuterà l’offerta e il giocatore non si trasferirà da Torino. Ma è vero questo muro della Juventus o è solo pretattica per alzare la posta?

Il Chelsea è pronto a trattare

La squadra inglese del Chelsea, è molto interessata a Dusan Vlahovic, ma non ha nessuna intenzione di pagare il giocatore 80 milioni cash, e ha quindi deciso di offrire alla Juventus tre giocatori in cambio del trasferimento del serbo a Londra. Sarà sufficente questa offerta per dare il via ad una seria trattativa?

Per i bookmaker il suo trasferimento è a quota 4

Per i bookmaker la partenza di Dusan Vlahovic a Londra per giocare nel Chelsea è offerta a quota 4 sia su Sisal che su Goldbet, mentre che rimanga a giocare anche la prossima stagione è bancata 2 volte la posta giocata.

L’Opizione di Tipster Londwinn

Abbiamo chiesto un parere sul possibile tasferimento Dusan Vlahovic dalla Juventus al Chelsea, a Tipster Londwinn, uno dei pronosticatori più seguiti su Telegram. Guardate il video per sapere la sua opinione su questa trattativa di Calciomercato.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.