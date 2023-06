Il giovane attaccante dell’Atalanta, Rasmus Höjlund, è pronto a lasciare il campionato di Serie A, per andare a giocare nella Premier League inglese, in forza al Manchester United? Calciomercato: Rasmus Höjlund dall’Atalanta al Manchester United? scopri le ultime notizie sul calciomercato, nella pillola video realizzata dal nostro Tipster Londwinn.

Chi è Rasmus Höjlund?

Nato il 4 febbraio 2003 a Copenhagen in Danimarca, Rasmus Höjlund, si è imposto al grande pubblico giocando nella squadra austriaca dello Strum Gratz, dove ha messo a segno ben 12 reti in 21 apparizioni. L’Atalanta lo ha speso ben 17 milioni di euro per portarlo a Bergamo, e molti lo paragonano al talento del Manchester City, Erling Braut Haaland.

Il Manchester United è pronto a portarlo in Premier League?

La prima scelta per la squadra inglese era quella di acquistare il giocatore del Napoli, il nigeriano Victor Osimhen, ma il costo del cartellino è risultato troppo oneroso e si scontra anche con la super offerta arrivata agli azzurri dal Bayern Monaco.

La seconda sembra essere proprio l’attaccante danese dell’Atalanta, Rasmus Höjlund, considerato un giocatore molto promettente, giovane e soprattutto il prezzo del suo cartellino è molto più vanatggioso di quello di Osimhen.

Per i bookmaker questo affare si potrà concludere, infatti la quota per il passaggio di Rasmus Höjlund dall’Atalanta al Manchester United è inserita a quota 1.95 sia su Sisal che Goldbet.

Entra nel canale telegram di Tipster Londwinn, oltre 5000 appassionati di calcio ti aspettano.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.