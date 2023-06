Il ritorno di Antonio Conte, come allenatore della Juventus è possibile? i dirigenti bianconeri hanno più volte confermato l’attuale tecnico, Massimiliano Allegri alla guida della squadra anche per la stagione 2023-2024, ma i bookmaker iniziano a quotare il ritorno del tecnico alla Juventus. Antonio Conte allenatore della Juventus? nel tabellone dei bookmaker è offerto a quota 6.

Le squadre allenate da Antonio Conte

Il tecnico salentino Antonio Conte, da giocatore bandiera della Juventus, ha iniziato la sua carriera di allenatore dal Bari, per poi passare alla guida della Juventus, riportando a Torino uno scudetto che mancava da tanti anni.

Lasciata la Juventus è stata la volta della Nazionale italiana di calcio, per poi passare in Premier League, dove ha allenato il Chelsea, per poi tornare in Serie A alla guida dell’Inter. Nella scorsa stagione ha allentato il Tottenham, eliminato dal Milan in Champions League.

Prossima squadra allenata dal tecnico sarà?

Per i bookmaker la probabilità maggiore è che il tecnico leccese, la prossima stagione si prenderà una pausa, questa opszione infatti è offerta a quota 1,10. Ma no mancano nel tabellone quote, le possibilità di un suo ritorno alla guida di una squadra italiana.

Il suo ritorno come tecnico della Juventus, è bancato a quota 6 sia su Sisal che su Snai, che alleni la Roma a quota 7, che si sieda sulla panchina di Milan o della Nazionale italiana a quota 8.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.