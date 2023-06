Le strade tra l’attaccante argentino di trentacinque anni, Angel Di Maria e la Juventus si dividono dopo un solo anno. I bianconeri rilevarono il cartellino di Di Maria, la scorsa stagione dal Paris Saint Germain, ma l’amore tra l’attacante è il club di Torino non è mai sbocciato. Angel Di Maria dalla Juventus al Benfica? scopri le ultime notizie di Calciomercato.

Calciomercato: Angel Di Maria al Benfica, la trattativa!

Partiamo da un dato certo, Angel Di Maria la prossima stagione non sarà più un giocatore della Juventus. Infatti sia la formazione bianconera, sia il giocatore argentino, hanno deciso di terminare qui il rapporto di collaborazione dopo un solo anno.

Quali sono i 3 motivi per qui l’attaccante potrebbe tornare in Portogallo?

Il primo motivo che spinge Di Maria a poter tornare a giocare a Lisbona, con i colori del Benfica è l’ottimo rapporto che il giocatore ha con il presidente del club portoghese, Rui Costa.

Il secondo motivo è perchè Angel Di Maria ha già giocato in Portogallo. Infatti ha vestito i colori del Benfica per ben tre anni, dalla stagione 2007 al 2010, quindi conosce molto bene in calcio portoghese.

E il terzo motivo è stato il rinnovo del suo compagno di nazionale, Nicolás Otamendi, che ha deciso di prolungare la sua permanenza al Benfica e questo fattore potrebbe indurre Di Maria a tornare a giocare nella squadra della capirale portoghese.

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.